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"В КР стабилизируется эпидситуация по COVID-19, но расслабляться рано"

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. Об этом на брифинге 25 августа сказал заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

По его данным, на сегодня в стационарах от коронавируса лечится 1021 пациент, на амбулаторном лечении – 4563 пациента.

Каратаев отметил, что согласно статистике с каждым днем количество заболевших COVID-19 снижается. Это может говорить о стабилизации эпидситуации.

"Но мы не должны расслабляться, а должны уделять больше времени лечению пневмонии, улучшению качества предоставления медуслуг. Пользуясь случаем обращаюсь к гражданам, чтобы они при первых симптомах обращались к врачам, чтобы своевременно получить помощь и восстановить здоровье", - сказал замминистра.


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URL: https://www.vb.kg/391361
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (688 материалов)
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