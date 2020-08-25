"В КР стабилизируется эпидситуация по COVID-19, но расслабляться рано"

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. Об этом на брифинге 25 августа сказал заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

По его данным, на сегодня в стационарах от коронавируса лечится 1021 пациент, на амбулаторном лечении – 4563 пациента.

Каратаев отметил, что согласно статистике с каждым днем количество заболевших COVID-19 снижается. Это может говорить о стабилизации эпидситуации.

"Но мы не должны расслабляться, а должны уделять больше времени лечению пневмонии, улучшению качества предоставления медуслуг. Пользуясь случаем обращаюсь к гражданам, чтобы они при первых симптомах обращались к врачам, чтобы своевременно получить помощь и восстановить здоровье", - сказал замминистра.