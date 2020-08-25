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Список партий, сдавших документы в ЦИК. Среди них есть "Кыргызстан"

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- Екатерина Улитина
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Спустя 17 часов после завершения времени для подачи документов на участие в выборах, Центральная избирательная комиссия официально опубликовала список политических партий предоставивших документы для регистрации.

В Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики подали документы на регистрацию следующие политические партии:

  1. "Актив",
  2. "Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов",
  3. "Мекен Ынтымагы";
  4. "Социалистическая партия "Ата-Мекен";
  5. "Мекенчил";
  6. "Партия государственного единства и патриотизма "Бир Бол";
  7. "Ыйман Нуру";
  8. "Замандаш";
  9. "Чоң Казат";
  10. "Реформа";
  11. "Республика";
  12. "Бүтүн Кыргызстан";
  13. "Социал-демократы";
  14. "Демократическая партия "Биримдик" ("Единство");
  15. "Мекеним Кыргызстан";
  16. "Ордо";
  17. "Кыргызстан".

Для регистрации партии должны были предоставить следующие документы:

  1. решение политической партии о выдвижении списка кандидатов, заверенное подписью руководителя политической партии и печатью политической партии;
  2.     заполненные каждым кандидатом, включенным в список кандидатов, специальные формы сведений о кандидате с указанием биографических и других данных, копию паспорта, справку с места работы или учебы, сведения об отсутствии гражданства иного государства, о судимости, письменное согласие на обработку персональных данных на наличие либо отсутствие гражданства иностранного государства (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства);
  3.    документ, удостоверяющий внесение избирательного залога.

Список кандидатов и сведения о кандидатах должны быть представлены в ЦИК КР  наряду с бумажной также и в электронной форме.

Согласно статье 61 конституционного Закона, "Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списков кандидатов требованиям конституционного закона и осуществляет регистрацию списка кандидатов, либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Указанная проверка осуществляется в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденного законодательством.

При этом, если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах кандидатов или списка кандидатов, которые являются препятствием для регистрации данного кандидата или списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях.

Политическая партий вправе в течение 48 часов с момента уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую избирательную комиссию".

Рабочая группа по приему документов политических партий на выборах депутатов Жогорку Кенеша изучает поданные документы.

С учетом разногласий относительно документов политической партии "Кыргызстан" Центризбирком проведет расширенное заседание Рабочей группы с участием представителей партий, общественности и СМИ. 


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URL: https://www.vb.kg/391365
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, СМИ, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (54 материалов)
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