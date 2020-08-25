Каратаев: Никто не может гарантировать, что повторного заражения не будет

Никто не может гарантировать, что повторного заражения коронавирусом не будет. Об этом на брифинге 25 августа сказал заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

Он сообщил, что в результате проведенных исследований, самый большой пик заболеваемость коронавирусом отмечен с 13 по 19 июля. За прошедшую неделю из 8718 анализов, количество подтвержденных случаев ПЦР-анализом составило 4,8%.

Также оценочное репродуктивное число составило 0,8, то есть это показатель одного человека, который может быть контактным лицом и заразить остальных.

По динамике в областях, в Джалал-Абадской и Баткенской областях всё еще есть риск заражения коронавирусом.

Отмечается, что несмотря на отрицательный темп заболевания, есть риск заражения.

"К сожалению, никто не может гарантировать, что повторного заражения не будет. Поэтому, важно не забывать о мерах безопасности: носить маски, мыть руки и использовать антисептики, а также соблюдать социальное дистанцирование", - отметил Каратаев.