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Штаб партии "Кыргызстан" назвал обвинения политическим шоу

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- Екатерина Улитина
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Руководство предвыборного штаба политической партии "Кыргызстан" сделало заявление по вопросу регистрации списка кандидатов на выборах в Жогорку Кенеш. Отметим, партию заподозрили в том, что она опоздала со сдачей документов. Однако в ЦИК исправили время регистрации.

"Штаб своевременно, соблюдая все требования законодательства, сдал соответствующие документы для регистрации списка кандидатов в Центральную избирательную комиссию", - утверждают в партии.

В партии уверены, что накануне вечером их политические оппоненты из других партий устроили политическое шоу.

"Они ночью, ворвавшись в здание ЦИК, вели себя некорректно, оказывая давление на председателя ЦИК. Считаем подобное поведение некоторых политических партий неприемлемым и опасным прецедентом, когда политики выступая с позиции силы пытаются оказать давление на ЦИК- арбитра выборного процесса", - считают в "Кыргызстане".

Партия призывает представителей других политических партий соревноваться за голоса людей с помощью дискуссий, а не скандалов.

"Вчерашняя информационная истерика некоторых партий - это уход от реальной борьбы на выборах за голоса избирателей. Партия "Кыргызстан" - это ведущая политическая сила которая показывает себя делами, а не пустыми обещаниями и ночными скандалами", - заключили в партии.

Напомним, партию "Кыргызстан" заподозрили в том, что она опоздала с подачей документов в ЦИК. В центре скандала оказалась и сама Центральная избирательная комиссия, так как в журнале приема посетителей видно исправление времени.


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URL: https://www.vb.kg/391370
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (54 материалов)
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