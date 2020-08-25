ЦИК проверяет документы партий. Лишь три смогли правильно подать документы

Предварительную проверку документов и списков кандидатов прошли 13 партий. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

В ведомстве уточняют, что сейчас проверку проходят еще три партии. Партия "Мекен Ынтымагы" не предоставила документы об уплате избирательного залога. Всего документы подали 17 партий.

Всего три партии смогли предоставить полный пакет документов: "Ата Мекен", "Бир Бол" и "Мекенчил". У остальных партий есть 48 часов, чтобы предоставить недостающие документы и исправить имеющиеся недочеты.

Так, в Центральную избирательную комиссию по выборам и проведению референдумов подали документы на регистрацию следующие политические партии:

"Актив", документы были сданы 12 августа, документа надо исправить. Всего в списке 80 кандидатов. "Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов". В списке 78 кандидатов, 21 августа были сданы документы. Нет электронных данных. "Мекен Ынтымагы". В списке 150 кандидатов, документы сданы 21 августа. Нет документа относительно избирательного залога. "Социалистическая партия "Ата-Мекен". Срок подачи 24 августа, в списке 150 кандидатов. Документы соответствуют всем требованиям ЦИК. "Мекенчил", 24 августа сданы документы в ЦИК. Соблюдены все требования. "Партия государственного единства и патриотизма "Бир Бол", все документы были получены и соответствуют требованиям. "Ыйман Нуру". В списке 102 кандидата, документы надо исправить и дополнить, не хватает копий приказа о приостановлении полномочий отдельных кандидатов, которые ранее работали на государственной службе. "Замандаш", также были найдены несоответствия требованиям Центральной избирательной комиссии, в частности, отсутствуют отдельные документы. "Чоң Казат". В списке 82 кандидата. В документах имеются несоответствия. "Реформа" - документы проверяются. "Республика". В списке кандидатов представлены 200 кандидатов, документы также не соответствуют требованиям. "Бүтүн Кыргызстан". 120 кандидатов представлены в списке кандидатов, документы представлены не полностью. Отдельные кандидаты отказались от обработки персональных данных. "Социал-демократы". В списке 104 кандидата, также обнаружены несоответствия в документах. "Демократическая партия "Биримдик" ("Единство")- документы проверяются. "Мекеним Кыргызстан", 200 кандидатов в списке партий, нет отдельных документов. "Ордо", 101 кандидат, рабочая группа выявила несоответствия: нет отдельных справок и документов. "Кыргызстан"- документы проверяются.

Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую избирательную комиссию".