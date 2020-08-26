В Кыргызстане 113 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 292 человека

В Кыргызстане на 26 августа зарегистрировано 113 новых случаев covid-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 42

Ош – 3

Чуйская область – 8

Ошская область - 8

Таласская область - 1

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 16

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область - 21.

Всего было зафиксировано 43 358 зараженных коронавирусом. За весь период выписались из стационаров 37 217 пациентов.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 292 человека:

Бишкек – 137

Ош – 1

Чуйская область – 20

Ошская область – 30

Талаская область – 8

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 30

Джалал-Абадская область – 29

Баткенская область – 29.