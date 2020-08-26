В Кыргызстане 113 новых случаев COVID-19, выздоровели за сутки 292 человека

В Кыргызстане на 26 августа зарегистрировано 113 новых случаев covid-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 42
Ош – 3
Чуйская область – 8
Ошская область - 8
Таласская область - 1
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 16
Джалал-Абадская область – 7
Баткенская область - 21.
Всего было зафиксировано 43 358 зараженных коронавирусом. За весь период выписались из стационаров 37 217 пациентов.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 292 человека:
Бишкек – 137
Ош – 1
Чуйская область – 20
Ошская область – 30
Талаская область – 8
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 30
Джалал-Абадская область – 29
Баткенская область – 29.