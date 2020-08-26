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Иса Омуркулов будет баллотироваться от "Мекеним Кыргызстан"

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК Иса Омуркулов будет баллотироваться на предстоящих выборах депутатов в Жогорку Кенеш от партии "Мекеним Кыргызстан". Информацию VB.KG подтвердил сам депутат.

Под каким номером значится лидер фракции СДПК пока неизвестно.

- Партия "Мекеним Кыргызстан" - это новая партия, у нее амбициозная программа, ориентированная на социальные вопросы и развитие экономического блока. В команде собраны люди, которые успели поработать на управляющих должностях, хотя многие еще довольно молоды, - объяснил свой выбор Иса Омуркулов.

Кроме того, из СМИ стало известно, что список партии "Мекеним Кыргызстан" претерпел и другие изменения. Из него вышли Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/391425
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мекеним Кыргызстан, Депутат, Иса Омуркулов
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Сюжет: Выборы-2020 (58 материалов)
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