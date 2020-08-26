Иса Омуркулов будет баллотироваться от "Мекеним Кыргызстан"

Депутат ЖК Иса Омуркулов будет баллотироваться на предстоящих выборах депутатов в Жогорку Кенеш от партии "Мекеним Кыргызстан". Информацию VB.KG подтвердил сам депутат.

Под каким номером значится лидер фракции СДПК пока неизвестно.

- Партия "Мекеним Кыргызстан" - это новая партия, у нее амбициозная программа, ориентированная на социальные вопросы и развитие экономического блока. В команде собраны люди, которые успели поработать на управляющих должностях, хотя многие еще довольно молоды, - объяснил свой выбор Иса Омуркулов.

Кроме того, из СМИ стало известно, что список партии "Мекеним Кыргызстан" претерпел и другие изменения. Из него вышли Каныбек Иманалиев и Акылбек Жапаров.