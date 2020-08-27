В Кыргызстане 101 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки 275 человек

В Кыргызстане на 27 августа зарегистрирован 101 новый случай COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 32
Ош – 1
Чуйская область – 7
Ошская область - 10
Таласская область - 4
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область – 16
Баткенская область - 8.
За весь период было зафиксировано 43 459 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 37 492 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 275 человек:
Бишкек – 115
Ош – 12
Чуйская область – 17
Ошская область – 23
Талаская область – 15
Нарынская область – 8
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область – 28
Баткенская область – 33.