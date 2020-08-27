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В Кыргызстане 101 новый случай COVID-19, выздоровели за сутки 275 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 27 августа зарегистрирован 101 новый случай COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 32

Ош – 1

Чуйская область – 7

Ошская область - 10

Таласская область - 4

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область – 16

Баткенская область - 8.

За весь период было зафиксировано 43 459 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 37 492 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 275 человек:

Бишкек – 115

Ош – 12

Чуйская область – 17

Ошская область – 23

Талаская область – 15

Нарынская область – 8

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область – 28

Баткенская область – 33.


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URL: https://www.vb.kg/391439
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (696 материалов)
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