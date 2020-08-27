Массовое запугивание и подкуп избирателей. Президента просят собрать Совбез

Президента просят рассмотреть вопрос массового запугивания и подкупа избирателей отдельными партиями на заседании Совета безопасности. С таким обращением к главе государства обратились представители сразу четырех партий, участвующих в выборах Жогорку Кенеша.

Редакция VB.KG публикует полный текст обращения:

"Мы, представители политических партий "Ата Мекен", "Бир Бол", "Реформа", "Чон Казат", участвующих в выборах в ЖК в 2020 году, обращаемся к вам как к главе государства в связи с последними событиями, связанными с выборами. Осознавая опасность последствий выборов, результат которых может быть заранее предопределен использованием административного ресурса и массового подкупа голосов избирателей, вы неоднократно заявляли, что обеспечите честные, чистые и прозрачные выборы.

Однако, отдельные партии, состоящие из действующих депутатов и чиновников, считают, что имеют особые привилегии, что им позволено все и они не намерены соблюдать требования законов.

Так, 24 августа 2020 года, партия "Кыргызстан", в списках которой значатся действующие депутаты ЖК, в том числе торага Жогорку Кенеша Д. Жумабеков, нарушила установленные законом порядок и сроки подачи документов для регистрации списка кандидатов. Сотрудники ЦИК обязаны были остановить прием документов в 18.00, но вместо этого документы были приняты и внесены подложные записи в журнал регистрации. Следовательно для отдельных партий создаются особые условия и привилегии в обход требованиям закона. При этом, руководитель партии К. Исаев публично подтвердил, что документы партии направлены в ЦИК с лицом, не имеющим для этого законных полномочий. Член ЦИК К. Осмоналиев подтвердил факт опоздания и более того, по его словам, списки партии "Кыргызстан" содержали всего лишь 50 кандидатов, что тоже является нарушением установленного законом порядка выдвижения.

Кроме этого, в штабы наших партий поступают многочисленные обращения о фактах принудительной массовой смены избирательных адресов муниципальных и государственных служащих, учителей и других работников государственных учреждений и организаций.

Мэрии городов принуждают работников муниципальных служб и председателей ТСЖ (домкомов) предоставлять им списки жильцов-избирателей и копии их паспортов. Также наблюдается массовый подкуп избирателей по всей республике через оформление их в качестве агитаторов и наблюдателей.

Уважаемый президент! Вы как глава государства должны особо осознавать, что народ Кыргызстана в данный момент остро ощущает социальную несправедливость, приумноженную не только пандемией, но в первую очередь огромной бездной между проворовавшейся коррупционной олигархией и бедствующим населением. В таких условиях особенно важной обеспечить людям справедливый, законный и прозрачный выбор своих представителей в парламент Кыргызской Республики.

Просим вас без промедления рассмотреть данный вопрос на заседании Совета безопасности, так как массовое запугивание и подкуп избирателей являются серьезными угрозами стабильности и безопасности государства.

Просим вас принять все меры для обеспечения равных условий и возможностей для всех участников избирательного процесса.

Также ставим вас в известность, что 27 августа в 14:00 дело партии "Кыргызстан" будет рассматриваться в Административном суде г. Бишкек.

Мы, партии-участницы в выборах в ЖК КР, обеспокоены возможным давлением на судей и обращаемся к вам с просьбой:

1. Обеспечить общественный мониторинг судебного процесса.

2. Не допустить давления на суд в принятии им решения по поводу участия партии "Кыргызстан" в выборах.

Мы считаем, что решение, принятое ЦИК, было законным и справедливым. Мы убеждены, что партия "Кыргызстан" должна подчиниться закону и самостоятельно отказаться от участия в выборах".

Подписавшиеся представители партий:

"Ата Мекен"

"Бир Бол"

"Реформа"

"Чон Казат".