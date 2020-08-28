В Бишкеке закрыт последний дневной стационар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Мы проводили пациентов в дневном стационаре на базе дворца спорта им К. Кожомкула, с сегодняшнего дня он тоже законсервирован. Медицинское оборудование, койки и другой инвентарь сохранены, прошли дезинфекцию, кварцевание", - говорится в сообщении мэрии.

За все время работы дневные, ночные и круглосуточные стационары оказали медподдержку и помощь 106 тысячам 222 горожанам. За здоровье бишкекчан боролись медики центров семейной медицины, на смену заступало порядка 250 человек, в зависимости от потока пациентов, это – врачи, медсестра и медбратья, санитарки, ординаторы и волонтеры. В последние дни медпомощь горожанам оказывали 7 человек: 1 врач, 2 медицинские сестры и 4 санитара.

Мэрия Бишкека отмечает, что эпидемиологическая ситуация в столице постепенно налаживается, но, расслабляться еще рано.

"Тщательно следите за самочувствием. Не занимайтесь самолечением! Не принимайте антибиотики и другие недоказанные препараты без назначения врача. Вы можете круглосуточно получить медконсультацию в колл-центре 118", - обращается мэрия к горожанам.