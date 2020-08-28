В Кыргызстане 128 новых случаев covid-19, выздоровели за сутки 234 человека

В Кыргызстане на 28 августа зарегистрировано 128 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 18
Ош – 3
Чуйская область – 12
Ошская область - 14
Таласская область - 6
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область – 27
Баткенская область - 21.
За весь период зафиксировано 43 587 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 37 726 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 234 человека:
Бишкек – 104
Ош – 10
Чуйская область – 20
Ошская область – 25
Талаская область – 4
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 22
Джалал-Абадская область – 32
Баткенская область – 14.