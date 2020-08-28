В Кыргызстане 128 новых случаев covid-19, выздоровели за сутки 234 человека

В Кыргызстане на 28 августа зарегистрировано 128 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 18

Ош – 3

Чуйская область – 12

Ошская область - 14

Таласская область - 6

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область – 27

Баткенская область - 21.

За весь период зафиксировано 43 587 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 37 726 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 234 человека:

Бишкек – 104

Ош – 10

Чуйская область – 20

Ошская область – 25

Талаская область – 4

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 22

Джалал-Абадская область – 32

Баткенская область – 14.