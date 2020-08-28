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С 1 сентября финансирование линии 118 прекращается

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- Оксана Гут
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За все время работы колл-центр 118 принял почти 180 тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкек.

"С первых сообщений ВОЗ о пандемии КОВИД-19, столичный муниципалитет начал работу по защите города, горожан", - говорится в сообщении.

6 апреля мэрия города Бишкек совместно с минздравом КР, городским управлением здравоохранения, фондом "Сорос-Кыргызстан", швейцарским проектом "Реформы медицинского образования" и ОАО "Кыргызтелеком" запустили проект "Линия самодиагностики – 118".

За счет швейцарского проекта "Реформы медицинского образования" служба 118 вышла на национальный уровень, развернув центры обработки вызовов и в регионах страны.

Днем и ночью в центре 118 дежурили клинические ординаторы, медики-добровольцы, они оказывали бесплатную медицинскую консультацию для горожан по алгоритмам минздрава КР.

"Мы выражаем искреннюю признательность всем, кто оказал нам помощь и поддержку работе колл-центра. Спасибо большое! Дорогие горожане! Колл-центр 118 продолжает медконсультации в штатном режиме. С 1 сентября финансирование линии прекращается. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию, мойте руки и носите маски. Вирус есть, и он опасен", - отмечают в муниципалитете.

За весь период работы колл-центр 118 обработал 179 тысяч 707 звонков, из них в июле поступило рекордное количество обращений – 108 тысяч 54 звонка. В Бишкеке рекордное количество звонков было зарегистрировано в июне – 42 тысячи 421 обращение. В августе по стране зарегистрировано 18 тысяч 776 звонков.


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URL: https://www.vb.kg/391496
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (702 материалов)
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