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"Кыргызстан" vs ЦИК. Избирком сам нарушил норму Закона?

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- Виктория Гунгер
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Холивар (HollyWar), который происходит с 24 августа 2020 года - уникальный случай, где одна сторона наивно вводит заблуждение наивных, а другая – наивно оправдывается, как может. Речь идет о партии "Кыргызстан" и ЦИК. Об этом написал юрист Эркин Раззаков.

Он отметил, что в юриспруденции есть такие понятия, как диспозитивные нормы права – предоставляющие субъектам права возможность самим решать вопрос об объеме/характере своих прав /обязанностей. А также императивные нормы права – выражение которых сделано в определённой, категоричной форме и не подлежит изменению по инициативе её адресатов.

- Также в юриспруденции есть такое понятие, как правонарушение. Оно регулируется Кодексом о нарушениях (далее – КоН), проступок – регулируется Кодексом о проступках (КоП), преступление – регулируется Уголовным кодексом (УК КР), - напоминает Раззаков.

Если задумали разукрасить свою автобиографию статьями от вышеуказанных Кодексов, вам следует совершить:

Нарушение – противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) против порядка публичного управления (КоН);

Проступок – виновное, противоправное деяние (действие или бездействие), причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству (КоП);

Преступление – общественно опасное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие) (УК КР).

- Вот только по вышеуказанным понятиям отсутствуют слова или словосочетания, связанные словами: "незаконность", "незаконные действия", "незаконные бездействия", то есть, нарушая нормы Кодексов, вы не совершаете незаконных действий, а совершаете нарушение, проступок или преступление. Под незаконностью признается те вещи, которые первоначально регламентированы законодательством (императивные нормы права), а малейшее отклонение уже признается незаконным. Но не следует забывать, совершая некоторые незаконные действия, вы случайно можете нарваться на нарушение, проступок или преступление, - поясняет Раззаков.

По мнению юриста, если уж говорить по букве закона в деле "Кыргызстан" vs ЦИК, для начала необходимо изучить весь Конституционный Закон КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" или хотя бы целую статью 61 Закона. Именно откуда и начинается Холивар, а не только первые 4 строчки статьи 61 Закона.

- Юридический Холивар происходит из-за того, что статья 61 Закона открыта для интерпретации. Часть первая статьи 61 Закона гласит: "для регистрации списка кандидатов уполномоченные представители политических партий не позднее, чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени, представляют в Центральную избирательную комиссию документы: 1) ….2) ….. 3). Документы, которые представляются в Центральную избирательную комиссию, удостоверяются подписью руководителя политической партии и печатью политической партии. Если обратить внимание то, в данной норме отсутствуют слова "должен" и/или "обязан" т.е. Закон прямо/конкретно не обязывает уполномоченного представителя сдавать документы и в самом Законе отсутствует ответственность политической партии, в случае несвоевременной подачи документов и/или подачи документов неуполномоченным лицом. Статья лишь дает понять, что необходимо успеть сдать документы до 18:00, не больше, - подчеркивает Раззаков.

Последний абзац статьи 61 Закона гласит, "Центральная избирательная комиссия обязана выдать лицу, представившему указанные документы, письменное подтверждение (справку) о получении их. Подтверждение (справка) выдается незамедлительно после представления документов".

- В абзаце предписано, что ЦИК "обязана" выдать "лицу, представившему указанные документы" письменное подтверждение (справка) о получении документов. Следует обратить внимание, в последнем абзаце статьи 61 Закона не говорится, что ЦИК обязана выдать справку именно "уполномоченному представителю", а под "лицом, представивший указанные документы", может быть не только уполномоченный представитель, но и любой другой человек, который представил документы. Тем самым в норме речь идет о двух субъектах, которые, по смыслу статьи, могут подать документы и получить подтверждение о получении документов (диспозитивность нормы права). Но, как известно, ЦИК не выдала справку, ни "уполномоченному лицу", ни "лицу, представившему указанные документы" и, после разбирательств, ЦИК решила вернуть документ, - отмечает Раззаков.

Но, если ЦИК возвращает документы, значит, был факт представления (приема) документов от политической партии. При этом в Законе не регламентировано что:

  1. перед тем, как партиям подавать документы, ЦИК должна проверить на предмет наличия/полноты/правильности документов, в ином случае это противоречие к части 3 статьи 61 Закона. Дело в том, что ЦИК проверяют документы в течение 10 дней, после приема документов;
  2. необходимо расписываться в амбарном журнале или в документе, подтверждающий факт своевременной подачи документов и подачи документом надлежащим лицом;
  3. ЦИК или сотрудники ЦИК отказывает/отказывают в принятии/приеме документов, если несвоевременно подают документы и/или документы подает не уполномоченный представитель, а другое лицо.

- Именно такой конкретно нормы нет. Следовательно, происходящее в отношении партии "Кыргызстан" - незаконно, - заключил Эркин Раззаков.


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URL: https://www.vb.kg/391543
Теги:
выборы, закон, нарушения, партии, Кыргызстан, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (67 материалов)
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