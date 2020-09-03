"Грязные технологии" или как готовят к выборам списки избирателей

Зачем десятки тысяч кыргызстанцев меняют участки для голосования?

Чуть более двух недель осталось до формирования окончательного списка избирателей, а пока в Кыргызстане продолжается массовая миграция электората с одного избирательного участка на другой.

- Только в Бишкеке более 50 тысяч избирателей заполнили форму 2 и сменили УИК, на котором будут голосовать. До 19 сентября, когда будет сформирован окончательный список избирателей, перемещение граждан будет продолжаться. Возможно поток пойдет и в обратную сторону, но это вряд ли. Зачем люди меняют участок для голосования? Зачастую это связано с подкупом избирателей, - прокомментировал VB.KG член Центральной избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев.

Он объяснил, что приводит в движение население перед выборами. Дело в том, что кандидаты от политических партий должны набрать определенное количество голосов на своем участке. В противном случае, если он не наберет нужное количество голосов, руководство партии вынудит отказаться от мандата в пользу кандидата, который набрал больше голосов. Внутрипартийная конкуренция приводит с одной стороны к тому, что партии меняют списки кандидатов после выборов, с другой стороны кандидаты прибегают к подкупу избирателей, чтобы купить их голоса и поддержку. За определенное денежное вознаграждение они просят граждан зарегистрироваться на нужном участке и отдать голос нужной партии.

Кстати, читатели уже не раз сообщали о подобных предложениях от политиков. Ставка в Бишкеке и Чуйской области составляет 2 тысячи сомов.

Традиционные игры со списками избирателей

Похожая ситуация сложилась перед выборами в местные кенеши, которые планировалось провести в апреле 2020 года, но их приостановили из-за пандемии. Тогда, в городах, где планировалось голосование, наблюдалось массовое переселение граждан. Тысячи людей меняли через органы ГРС прописку. Наблюдатели и члены ЦИК заподозрили в этом предвыборные манипуляции. К делу были привлечены даже правоохранительные органы, но дела так и не были доведены до логического завершения. Несколько сотрудников ГРС получили дисциплинарные взыскания. Заказчик "массового переселения" так и остался неизвестен широкой общественности.

Масштабы явления

Как сейчас меняются списки избирателей сказать сложно. База Центральной избирательной комиссии tizme.gov.kg, которая обновляется ежедневно, не позволяет отследить сколько граждан сменили УИКи за последние дни и недели.

- Форма 2 вводилась исключительно в интересах избирателей, а не для того, чтобы партии манипулировали списками. Например, я знаю, что в день голосования я буду находится на Иссык-Куле, с помощью формы 2 мне не нужно возвращаться к месту прописки, я могу проголосовать на ближайшем ко мне участке. В этом году пользоваться этой возможностью стало еще удобнее. Теперь заполнить форму 2 можно онлайн через кабинет избирателя на портале tizme.gov.kg. То есть вообще нет необходимости приходить на участок, - продолжил Кайрат Осмоналиев.

Пользуясь удобством и правами избирателей, некоторые партии и кандидаты продолжают пользоваться этой лазейкой под молчаливое одобрение государственных органов, Центральной избирательной комиссии и правоохранителей.