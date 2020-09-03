"Грязные технологии" или как готовят к выборам списки избирателей

Чуть более двух недель осталось до формирования окончательного списка избирателей, а пока в Кыргызстане продолжается массовая миграция электората с одного избирательного участка на другой.
- Только в Бишкеке более 50 тысяч избирателей заполнили форму 2 и сменили УИК, на котором будут голосовать. До 19 сентября, когда будет сформирован окончательный список избирателей, перемещение граждан будет продолжаться. Возможно поток пойдет и в обратную сторону, но это вряд ли. Зачем люди меняют участок для голосования? Зачастую это связано с подкупом избирателей, - прокомментировал VB.KG член Центральной избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев.
Он объяснил, что приводит в движение население перед выборами. Дело в том, что кандидаты от политических партий должны набрать определенное количество голосов на своем участке. В противном случае, если он не наберет нужное количество голосов, руководство партии вынудит отказаться от мандата в пользу кандидата, который набрал больше голосов. Внутрипартийная конкуренция приводит с одной стороны к тому, что партии меняют списки кандидатов после выборов, с другой стороны кандидаты прибегают к подкупу избирателей, чтобы купить их голоса и поддержку. За определенное денежное вознаграждение они просят граждан зарегистрироваться на нужном участке и отдать голос нужной партии.
Кстати, читатели уже не раз сообщали о подобных предложениях от политиков. Ставка в Бишкеке и Чуйской области составляет 2 тысячи сомов.
Похожая ситуация сложилась перед выборами в местные кенеши, которые планировалось провести в апреле 2020 года, но их приостановили из-за пандемии. Тогда, в городах, где планировалось голосование, наблюдалось массовое переселение граждан. Тысячи людей меняли через органы ГРС прописку. Наблюдатели и члены ЦИК заподозрили в этом предвыборные манипуляции. К делу были привлечены даже правоохранительные органы, но дела так и не были доведены до логического завершения. Несколько сотрудников ГРС получили дисциплинарные взыскания. Заказчик "массового переселения" так и остался неизвестен широкой общественности.
Как сейчас меняются списки избирателей сказать сложно. База Центральной избирательной комиссии tizme.gov.kg, которая обновляется ежедневно, не позволяет отследить сколько граждан сменили УИКи за последние дни и недели.
- Форма 2 вводилась исключительно в интересах избирателей, а не для того, чтобы партии манипулировали списками. Например, я знаю, что в день голосования я буду находится на Иссык-Куле, с помощью формы 2 мне не нужно возвращаться к месту прописки, я могу проголосовать на ближайшем ко мне участке. В этом году пользоваться этой возможностью стало еще удобнее. Теперь заполнить форму 2 можно онлайн через кабинет избирателя на портале tizme.gov.kg. То есть вообще нет необходимости приходить на участок, - продолжил Кайрат Осмоналиев.
Пользуясь удобством и правами избирателей, некоторые партии и кандидаты продолжают пользоваться этой лазейкой под молчаливое одобрение государственных органов, Центральной избирательной комиссии и правоохранителей.