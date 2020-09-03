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Минздрав: На сегодня синдром Кавасаки в Кыргызстане не зарегистрирован

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- Оксана Гут
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Накануне, 2 сентября, в Минздраве КР прошло заседание экспертной рабочей группы по разработке руководства об особенностях воздействия коронавирусной инфекции на детей с возможными проявлениями осложнений в виде синдрома Кавасаки.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в экспертную группу включены опытные детские специалисты (педиатры, детские гематологи, кардиологи, кардио-ревматологи, ревматологи, реаниматологи).

На заседании экспертной рабочей группы обсуждались методы профилактики, диагностики и лечения возникающих заболеваний у детей.

По словам заместителя министра здравоохранения Бакыта Джангазиева, министерство здравоохранения Кыргызской Республики готовится к выявлению, лечению и профилактике этого опасного заболевания в Кыргызстане.

"Раньше, если мы думали, что COVID-19 опасен для пожилых лиц и лиц с хроническими заболеваниями, то сейчас поступает информация, что есть случаи тяжёлого течения среди детей. Поэтому были разработаны рекомендации для лечения коронавирсуной инфекции у детей, которые были отражены в 4 клиническом протоколе. Также есть необходимость выделения в отдельный блок синдрома Кавасаки в сочетании с COVID-19, и в связи с этим была создана экспертная рабочая группа по разработке документа, который поможет врачам в диагностике и лечении синдрома Кавасаки у детей. Стоит отметить, что на сегодняшний день синдром Кавасаки в Кыргызстане не зарегистрирован", - отметил заместитель министра здравоохранения КР.

Работа экспертной рабочей группы не ограничивается только синдромом Кавасаки. Об этом сообщила врач-педиатр Венера Шукурова. По её словам, в осенне-зимний период необходимо подготовиться ко всем возможным заболеваниям.

"Мировая практика показывает, что 10% людей, инфицированных COVID-19, - дети. 2% из них подтверждены клинически. 1% инфицированных младенцев имеют тяжелую инфекцию. Такая статистика не должна нас успокаивать. Педиатры должны быть готовы к любой ситуации. 4-ый протокол по выявлению, лечению и профилактике COVID-19 и других опасных заболеваний включает раздел о детях. Работа будет вестись в соответствии с ним", - говорит врач-педиатр.

По мнению экспертов рабочей группы, плановая иммунизация детей и грудное вскармливание новорожденных - один из способов предотвращения опасных заболеваний.

В настоящее время Республиканский центр иммунопрофилактики проводит плановую вакцинацию населения. В рамках мероприятии по грудному вскармливанию в родильных домах во всех регионах страны постоянно работают над повышением осведомленности.


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URL: https://www.vb.kg/391623
Теги:
дети, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (714 материалов)
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