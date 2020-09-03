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Для участия в выборах зарегистрированы четыре партии

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- Екатерина Улитина
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Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала документы четырех политических партий. Решение было принято накануне, 2 сентября.

Так, регистрацию для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша прошли партии "Замандаш", "Бир Бол", "Партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов" и "Ата Мекен".

Документы для участия в выборах подали 17 партий, в том числе партия "Кыргызстан", которая сдала документы только вчера, так как до этого между партией и ЦИК шел судебный спор о законности принятия документов.

Отметим, предвыборная агитация стартует 4 сентября. К этому времени ЦИК должен принять решение по регистрации других политических партий, подавших документы.


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URL: https://www.vb.kg/391629
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (70 материалов)
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