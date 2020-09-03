ЦИК снял "Бутун Кыргызстан" с предвыборной гонки

Центральная избирательная комиссия отказала "Бутун Кыргызстан" в регистрации документов для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Решение сегодня, 3 сентября, приняли члены ЦИК.

Большинство членов центральной избирательной комиссии проголосовали за то, чтобы не допускать партию к участию в выборах в связи с нарушениями, допущенными при формировании списков кандидатов. И утверждении его на съезде партии.

Ранее Турсунбай Бакир уулу заявил, что руководство партии "Бутун Кыргызтан" исключили его из списка кандидатов, тогда как на съезд партии утвердил его имя в первой двадцатке. Он обвинил партию в подтасовке документов и потребовал от ЦИК не регистрировать партию. Однако члены ЦИК отказали Турсунбай Бакир уулу, назвав его обвинения внутренними проблемами партии. Сегодня члены ЦИК все же решили не регистрировать партию "Бутун Кыргызстан".

Отметим, завтра, 4 сентября, стартует предвыборная кампания партий. Выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября.