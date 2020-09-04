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"Бутун Кыргызстан" будет судиться с ЦИК

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- Екатерина Улитина
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Политическая партия "Бутун Кыргызстан" намерена обратиться в суд, чтобы обжаловать решение Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил на пресс-конференции Адахан Мадумаров.

Он подчеркнул, что ЦИК принял незаконное решение, отказавшись регистрировать документы партии для участия в выборах депутатов ЖК.

- Партия в течение 10 лет проявляла терпение. Мы используем все свои конституционные права и будем действовать так, как решит народ, - сказал Адахан Мадумаров.

Кандидат от партии "Бутун Кыргызстан" Омурбек Суваналиев уверен, что снятие партии с гонки - это политический заказ.

Напомним, накануне, 3 сентября ЦИК приняли решение отказать партии "Бутун Кыргызстан" в регистрации документов. Ранее в ЦИК обращался экс-депутат ЖК Турсунбай Бакир уулу. Он заявил, что руководители партии сфальсифицировали документы и передали в ЦИК список кандидатов, который отличался от того, который утвердили на съезде.


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URL: https://www.vb.kg/391675
Теги:
Адахан Мадумаров, Омурбек Суваналиев, выборы, суд, Кыргызстан, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (73 материалов)
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