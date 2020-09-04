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Лишь 7 медиков из 800 заразившихся COVID-19 на работе получили компенсации

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- Оксана Гут
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Порядка 800 заявок поступило от медиков, заразившихся на работе, на получение единовременной компенсации. Пока только 7 из них получили выплаты. Об этом на брифинге 4 сентября сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Для получения компенсации 200 тыс сомов по республике поступили:

из Ошской области – 113;

из Таласской области – 33;

из Чуйской области – 337;

из Баткенской области – 25;

из Нарынской области – 35;

из Иссык-Кульской области – 48;

из Республиканской клинической инфекционной больницы – 14 документов.

Кроме того, поступили пакет документов из ЦГСЭН г. Бишкек, Национального госпиталя и объединенных центров семейной медицины.

"Все поступившие пакеты документов по получению единовременной компенсации в размере 200 тысяч сомов за заражение на рабочем месте от медиков рассматривает специально созданная комиссия Минздрава. На сегодня всего такие компенсации уже получили 7 сотрудников", - отметил замминистра.

Кроме того, сообщается, что 18 семей медиков, скончавшихся от COVID-19, получили компенсацию в размере 1 млн сомов. Всего было подано 34 заявки.

"На сегодняшний день 18 семьям наших погибших медиков направлены денежные компенсации по 1 млн сомов. Всего рассматривается и анализируется 34 случая. Во всех учреждениях, где зарегистрирована смерть, создана и работает специальная Комиссия", - сказал Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/391679
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, медики, врачи, компенсация, Помощь, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (721 материалов)
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