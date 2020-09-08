ЦИК будет сотрудничать с Facebook по вопросам политической рекламы

ЦИК и Facebook договорились о сотрудничестве в вопросах размещения и распространения политической рекламы в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Накануне при поддержке офиса ПРООН в Кыргызстане состоялась онлайн-встреча ЦИК с представителями Facebook. Главной целью встречи стало обсуждение вопросов размещения политической рекламы, ее маркировки и определения источника оплаты за ее размещение в Facebook.

Во встрече приняли участие председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова, член рабочей группы по информированию и агитации ЦИК Гульнара Джурабаева, руководитель информационного отдела ЦИК Руслан Изреков. Со стороны Facebook на встрече участвовали менеджер по вопросам государственной политики Кавита Канхи и руководитель отдела обеспечения честности выборов Фейсбука Наташа Джог.

Во встрече также приняла участие старший советник по выборам ПРООН Юлия Шипилова.

В ходе встречи представители Facebook проинформировали о своей политике касательно идентификации пользователей путем документального подтверждения личности, при которой достоверно известно какой человек зарегистрирован под определенным аккаунтом.

Вся политическая реклама добавляется в Библиотеку рекламы, связанной с вопросами общественной значимости, выборами или политикой, которая доступна по адресу www.facebook.com/ads/library/report, в верхней странице которой нужно выбрать страну Кыргызстан. На данный момент, в библиотеке по Кыргызстану содержится 879 объявлений, на которые в общем потрачено $3737. В Библиотеке также отображается информация о физических лицах и партиях, оплативших рекламу.

Председатель ЦИК КР Н.Шайлдабекова отметила важность сотрудничества с Facebook: "Мы очень ценим начало нашего взаимодействия с представителями Facebook. Предпринимаемые со стороны Facebook меры по верификации аккаунтов, из которых исходит политическая реклама являются важным вкладом Facebook в чистоту выборов. Это создает возможности отслеживать прозрачность финансирования политической рекламы той или иной партии или кандидатов. Партии в свою очередь могут проходить процедуру верификации, что поможет им в борьбе против фейковых аккаунтов".