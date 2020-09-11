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Выборы-2020: Полный список кандидатов в депутаты ЖК от партии "Замандаш"

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- Оксана Гут
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики опубликовала уточненные списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Напомним, в выборах участвуют 15 политических партий. Голосование состоится 4 октября.

Политическая партия "Замандаш"

1. Молдокматов Жениш Омурказиевич (08.05.1983) Высшее образование; председатель политической партии "Замандаш"

2. Конов Дмитрий Александрович (31.03.1976) Высшее образование; старший переводчик отдела реализации проекта Евросоюза

3. Турганбаев Мелис Токтомамбетович (19.02.1962) Высшее образование; председатель ГСИН при правительстве Кыргызской Республики

4. Шейшекеева Чынара Казаковна (27.02.1969) Высшее образование; финансовый директор в ОсОО "Панд Шер"

5. Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич (16.08.1967) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеш КР

6. Капаров Мырза Нуралиевич (13.04.1980) Высшее образование; вице-президент ОО "Федерация шахмат Кыргызской Республики"

7. Абдыхалыков Нурлан Нишанбаевич (15.11.1976) Высшее образование; Генеральный директор ЖЧК "Араванавтовокзалы"

8. Мамашова Айсулуу Турусбековна (22.11.1988) Магистр; депутат Жогорку Кенеша КР

9. Амракулов Мавлян Номанович (15.08.1964) Высшее образование; исполнительный директор ОсОО "MIK"

10. Араев Азамат Муратович (08.04.1978) Высшее образование; завотделом в Аппарате правительства Кыргызской Республики

11. Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич (13.03.1966) Высшее образование; президент Федерации волейбола КР

12. Дегенбаева Гулнара Орозбаевна (25.05.1962) Высшее образование; председатель Правления Общественного объединения "Частный детский дом Мээрим Булагы"

13. Акматов Алмазбек Жумабекович (18.10.1964) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

14. Ормонов Улугбек Зулпукарович (03.12.1963) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

15. Бекбоев Замир Исакович (01.05.1953) Высшее образование; Генеральный директор в Кыргызско-германской компании ООО "Нью-Тек"

16. Эшенкулова Нарынкүл Амановна (15.08.1962) Высшее образование; председателя Правления ОО "Кырк Кыз"

17. Жайлообаев Айбек Токтогонович (26.11.1974) Высшее образование; заместитель начальника в МВД КР

18. Ахмедов Бегижан Махмудович (21.09.1958) Высшее образование; писатель

19. Шамиев Рыскелди Ишенбаевич (14.07.1976) Высшее образование; президент Республиканской федерации "Кыргыз курош"

20. Мамбетсеитова Гульнара Бейшебаевна (28.03.1969) Высшее образование; заведующий отделением анестезиологии и реанимации в Национальном хирургическом центре

21. Атчабаров Орозалы Самидинович (02.01.1966) Высшее образование; безработный

22. Асылбек уулу Бакай (22.10.1988) Среднее профессиональное образование; Генеральный директор в ОсОО "МакыйДан"

23. Адылбеков Увазарбек Есенаманович (08.07.1968) Высшее образование; депутат в Бишкекском городском кенеше

24. Карабаева Мухаббат Джурабаевна (28.09.1959) Высшее образование; уполномоченный представитель Акыйкатчы (Омбудсмена) по Чуйской области

25. Торобаев Оморбек Тилепалдиевич (09.11.1978) Высшее образование; начальник управления УГНС ККН по г.Ош и Ошской области

26. Кочконбаев Махамаджан Айтиевич (13.07.1973) Высшее образование; специальный администратор в ОАР Майлы-Сууйский электро-ламповый завод

27. Саралаев Тимур Омурбекович (22.04.1982) Высшее образование; заместитель директора ОО "Институт региональной политики"

28. Денисенко Галина Степановна (23.03.1961) Высшее образование; терапевт в Учреждение "Ыйык Булагы"

29. Абдивалиев Кадырбек Орунбаевич (24.09.1961) Высшее образование; безработный

30. Жаманкулов Сагынбек (30.12.1961) Высшее образование; замдиректора в ГП "Мулк" при ФУГИ при ПКР

31. Джолочиев Сергекаалы Асангалиевич (18.01.1968) Высшее образование; депутат в Каракольском городском кенеше

32. Ширинбаева Алия Курманбековна (27.02.1979) Высшее образование; уполномоченный по вопросам коруппции в Министерстве труда и социального развития КР

33. Гайпкулов Искандер Торобаевич (25.03.1966) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

34. Жумагулов Бактыбек Осмоналиевич (02.09.1971) Бакалавр; советник генерального директора в "Кыргызтеплоэнерго" при Государственном комитете промышленности

35. Кеңешов Кадыр Кеңешович (22.04.1969) Высшее образование; безработный

36. Сагынбаева Элмира Азаматовна (28.12.1980) Высшее образование; безработная

37. Парманов Эсенали Алламович (30.04.1981) Высшее образование; частный предприниматель

38. Зулпукаров Муктарбек Акматбекович (23.01.1968) Магистр; менеджер проекта по управлению ТБО в филиале ОАО "Эхитусфирма Ранд и Туулберг" в КР

39. Жороев Талантбек Мурзалиевич (19.11.1981) Высшее образование; безработный

40. Апиева Чынаркан Эсенбековна (18.03.1980) Высшее образование; индивидуальный предприниматель

41. Жетимишбаев Мурат Каленович (27.11.1955) Высшее образование; пенсионер (министерство образования КР)

42. Ахмаджанов Азамат (04.12.1952) Высшее образование; пенсионер (ГАК "Кыргызтамеки")

43. Кадыркулов Нуржан Абасович (20.05.1967) Высшее образование; директор ОсОО "Фирма Зенит"

44. Эркинбай кызы Тоюнбү (01.01.1996) Высшее образование; специалист в отделе человеческого развития ГРС при правительстве КР

45. Абдураимов Мансурбек Абдумуталипович (09.09.1982) Высшее образование; главный специалист по кадровым вопросам УГНС по Араванскому району

46. Алиев Санжар Саматбекович (19.06.1986) Высшее образование; в распоряжении кадров ГСБЭП при правительстве Кыргызской Республики

47. Айдаралиев Таалайбек Байсулдаевич (04.04.1976) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "ТКБ групп" транспортная компания

48. Касымбаева Күлүм Кадыровна (28.03.1980) Высшее образование; рабочий в ОсОО "Бишкекский Учебно - производственное предприятие №1 Кыргызского общества слепых и глухих"

49. Матанов Жакшылык Жетимишбекович (08.06.1989) Высшее образование; президент Федерации "Спорт Стекинг"

50. Бакалов Канат Асанович (31.08.1977) Магистр; председатель ОО "Республиканский Совет ветеранов войны в Баткене"

51. Шевцов Искендер Сергеевич (18.10.1989) Высшее образование; директор ОсОО "КАМ стоун"

52. Оморова Айзат Садырбековна (17.01.1991) Высшее образование; безработная

53. Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич (15.10.1981) Высшее образование; безработный

54. Кыбраев Муратбек Анаркулович (21.04.1968) Высшее образование; директор СДЮСШОР "Тайманбас"

55. Арзыбаев Мукаш Кадырович (26.04.1964) Высшее образование; директор ОсОО "Трейгендер аудит консалтинг"

56. Кокенова Гульзар Кокеновна (08.02.1985) Высшее образование; руководитель ОсОО "Образовательный центр Чудо"

57. Нишанбаев Махамадамин Юлдашбаевич (28.11.1966) Высшее образование; начальник ОсОО "Спутник строй"

58. Подобедов Олег Владимирович (19.10.1969) Высшее образование; заместитель Генерального директора ОсОО "Гознак"

59. Тойчубеков Туратбек Калыкович (28.06.1984) Высшее образование; главный тренер в Дирекции по национальным видам спорта

60. Утурбаева Мариякан Төлөгөновна (05.06.1969) Высшее образование; директор ДОО №3 "Байчечекей"

61. Курманбаев Улан Зарылбекович (31.01.1983) Высшее образование; председатель общественного политического движения "Намыс"

62. Мамытов Аркарбек Жолборсбекович (30.08.1982) Высшее образование; преподаватель в Высшей медицинской школе

63. Омурбеков Данияр Омурбекович (12.03.1985) Высшее образование; Генеральный директор ИП "Омурбеков"

64. Давлетбаева Мадина Акремовна (22.01.1969) Высшее образование; преподаватель в Высшей школе правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики

65. Кулназаров Иличбек Жукенович (22.04.1978) Высшее образование; главный редактор ОсОО Медиа Холдинг "Пирамида"

66. Колопов Альберт Сексенбаевич (19.12.1971) Высшее образование; заведующий отделом отдел за соблюдением прав и законных интересов правоохранительными и иными органами и в местах содержания под стражей и ограничения свободы в Аппарате Акыйкатчы (Омбудсмена)

67. Чокморов Болотбек Сексенбешович (01.01.1980) Высшее образование; заведующий организационного отдела в Архивном агентстве при Государственной регистрационной службе при правительстве Кыргызской Республики

68. Супаева Гулназ Тынаевна (12.01.1978) Высшее образование; проректор по науке и государственному языку в Кыргызском Экономическом университете им. М.Рыскулбекова

69. Кичинегулов Талантбек Иманович (10.04.1961) Высшее образование; учредитель ОсОО "АГК ТОО Инвест"

70. Суванов Ильяс Эркинович (18.02.1995) Высшее образование; безработный

71. Абдыкайым уулу Нурлан (12.04.1993) Высшее образование; безработный

72. Садабаева Мээрим Дөөлөтбековна (27.06.1982) Высшее образование; безработная

73. Бактыбеков Узакбек Бактыбекович (30.03.1993) Магистр; безработный

74. Темиров Мирбек Султангазиевич (31.08.1963) Высшее образование; координатор Фонда "Ат-Башым"

75. Кыштообаев Кайрат Дарканбаевич (30.07.1982) Среднее образование; директор ОсОО "Аква продакшн компани"

76. Кадырова Наргиза Мавлянджановна (30.05.1977) Высшее образование; кладовщик в ОАО "Электрические станции" ТЭЦ г. Бишкек

77. Алмасбек уулу Тоштук (02.04.1985) Высшее образование; безработный

78. Мамбеталиев Жолдошбек Тезекбаевич (01.05.1961) Высшее образование; старший преподаватель кафедры, заместитель декана, директор повышения квалификации учителей и переподготовки кадров в Нарынском государственном университете

79. Джумагулов Улан Джаварбекович (27.02.1979) Высшее образование; исполнительный директор ОсОО "Кенир"

80. Добулбекова Айдай Ильичевна (16.07.1995) Высшее образование; советник директора Института региональной политики

81. Омукеев Акматаалы Абдымаликович (14.06.1982) Высшее образование; директор ОсОО МПП "Ак-Барс"

82. Досмамбетов Медетбек Нурланович (14.03.1989) Высшее образование; безработный

83. Жумалиев Нурбек Омурбекович (15.10.1973) Высшее образование; консультант по проекту улучшения транспортного коридора ЦАРЕС 3 в Консалтинговой компании "Kyrgyz TREC International, Ltd" Трек Интернешнл в Ассоц.с Испан.компан.Эптиса

84. Бектурганова Алия Асановна (29.11.1990) Среднее специальное образование; безработная

85. Атабеков Майрамбек Нарынбекович (07.11.1981) Высшее образование; безработный

86. Токтошов Эркинбек Абдукаримович (20.03.1963) Среднее профессиональное образование; директор Дома культуры

87. Мамытканов Бакытбек Нурмамбетович (14.05.1976) Высшее образование; безработный

88. Дүйшебаева Назик Женишбековна (16.06.1980) Среднее образование; Генеральный директор ОсОО "Никос Тревел"

89. Приев Самат Мухтарбекович (06.04.1991) Высшее образование; супервайзер в ОсОО "Silk Route Trading"

90. Козубеков Нурбек Азимканович (26.10.1964) Высшее образование; Генеральный директор "Акмарал ЛТД"

91. Алимбеков Талантбек Сатыбалдиевич (23.03.1970) Высшее образование; советник директора ОсОО "Столичная строительная корпорация"

92. Чиныбаева Асыл Абдыкадыровна (29.07.1965) Высшее образование; воспитатель в Центре социальной адаптации детей при Мэрии г.Бишкек

93. Байзаков Нияз Касымбекович (11.05.1987) Высшее образование; безработный

94. Козубеков Арстанбек Токтобекович (06.04.1985) Высшее образование; безработный

95. Маматкарим уулу Мурзажигит (08.03.1993) Высшее образование; редактор МТРК "ЭлТР"

96. Ким Ирина Александровна (16.08.1972) Высшее образование; главный бухгалтер в ОФ "Мусаада"

97. Адамалиев Улан Айылчиевич (13.06.1969) Высшее образование; безработный

98. Жумабаева Женишгуль Ормотоевна (01.08.1971) Высшее образование; адвокат в Адвокатуре Кыргыской Республики

99. Керималиев Арстанбек Калканович (29.08.1968) Высшее образование; безработный 100. Каримова Шайыргүл Баймурзаевна (02.09.1977) Высшее образование; безработная

101. Бекчоро уулу Эрлан (14.12.1989) Высшее образование; безработный

102. Касимова Эльнура Мирзахановна (06.04.1991) Высшее образование; бухгалтер в КГУ им. И.Арабаева

103. Айбашов Руслан Базарбаевич (29.04.1982) Высшее образование; ЧП

104. Ажыбаева Айике Кылычбековна (09.09.1986) Магистр; преподаватель в КГУ им. И.Арабаева

105. Эргешов Сүйүтбек Сусарбекович (01.05.1998) Высшее образование; безработный

106. Зафаров Сардорбек Зафарович (13.12.1995) Магистр; консультант в Жогорку Кенеше КР

107. Давлеталиев Залкар Джолдошбекович (29.06.1978) Высшее образование; региональный директор ОАО "Казахсим"

108. Нуракова Салтанат Насаркуловна (24.09.1967) Высшее образование; председатель Суда аксакалов ГОМ-1 г.Токмок

109. Хаюнчин Адан Джамарович (05.08.1957) Среднее профессиональное образование; безработный

110. Сарымсаков Анарбек Жуманазарович (08.10.1961) Высшее образование; беработный

111. Тунгатарова Индира Кырманчиевна (27.07.1968) Магистр; безработная

112. Айдаров Азамат Жекшенбаевич (30.01.1989) Высшее образование; заведующий отделом службы молодежи КГУ им.И.Арабаева

113. Мамбетова Гульзар Илиясовна (18.10.1987) Высшее образование; менеджер в ПП "Замандаш"

114. Самыйканов Адисбек Тынчтыкбекович (09.06.1980) Высшее образование; заведующий отдела физической культуры КГУ им.И.Арабаева

115. Кочкорбаев Каныбек Жанибекович (13.03.1974) Высшее образование; ЧП

116. Кырчообаева Сайрагүл Асанбаевна (21.06.1978) Высшее образование; консультант в Жогорку Кенеше КР

117. Асыкпаев Данияр Бейшенович (12.04.1994) Высшее образование; помощник адвоката в Коллегии адвокатов г.Бишкек и Чуйской области

118. Кыпчакова Азиза Оморбековна (17.02.1997) Высшее образование; безработная

119. Төлөнов Кубанычбек Төлөнович (07.06.1983) Высшее образование; экономист в ГП "Кыргызстройсервис"

120. Махмудов Айдын Беналиевич (02.08.1994) Высшее образование; ЧП

121. Абдылдаев Райымбек Жумагулович (24.09.1963) Высшее образование; ведущий специалист в ОсОО "Газпром Кыргызстане проектирование"

122. Калысбекова Мээрим Калысбековна (03.07.1997) Высшее образование; безработная

123. Болотов Азиз Болотович (15.02.1991) Высшее образование; безработный

124. Джаналиева Юлия Сергеевна (16.02.1978 ) Высшее образование; директор УВК "Приоритет"

125. Шерматов Абдираимжан Мураталиевич (26.02.1964) Среднее специальное образование; депутат Керме-Тооский айыльный кенеш

126. Мартыненко Ирина Александровна (10.06.1983) Высшее образование; врач в Республиканском центре дерматовенерологии

127. Кармышаков Бозулан Төлөбаевич (23.02.1974) Среднее образование; частный предприниматель

128. Шокеева Гулнара Жумалиевна (14.03.1966) Высшее образование; учитель Школы гимназии №72

129. Жапаров Таалайбек Абдукадырович (11.04.1970) Высшее образование; частный предприниматель

130. Джумагулова Назгуль Сатыбалдиевна (09.06.1972) Высшее образование; инспектор отдела кадров в Централизованной библиотечной системе города Бишкек

131. Ишеев Тургенбек Шаршенович (24.05.1968) Высшее образование; директор ОсОО "Нур Ардак"

132. Рысбаев Азамат (15.04.1990) Высшее образование; специалист в ГКС КР

133. Потапова Инна Александровна (24.08.1991) Среднее специальное образование; безработная

134. Турганбаев Азизхан Абабакирович (04.07.1987) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Ш.А.Арт Стоун"

135. Эшанова Элмира Маликовна (03.12.1973) Высшее образование; член ЕАЭС

136. Асанов Ибрагим Кубатович (19.11.1963) Высшее образование; пенсионер (МВД)

137. Жанышбаева Чынаркан Абдыраимовна (04.05.1973) Высшее образование; безработная

138. Зачиняев Андрей Сергеевич (10.05.1982) Среднее образование; безработный

139. Абдыразакова Айжан Улановна (27.12.1989) Высшее образование; заместитель генерального директора в Строительной компании

140. Касымов Таалай Махаматжанович (25.02.1991) Высшее образование; Генеральный директор Джи Эй БИ Би Трейд

141. Сагдатова Миновар Акрамовна (22.09.1967) Среднее образование; безработная

142. Шимаров Гащи Рахимович (25.09.1952) Среднее специальное образование; безработный

143. Айсаракунова Гульзат Рыскулбековна (06.06.1985) Высшее образование; общественный помощник в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики

144. Сайдинов Суйунбек Омурбекович (10.03.1988) Высшее неоконченное образование; безработный

145. Султанова Бурулай Бакировна (14.02.1998) Среднее специальное образование; безработная

146. Батырбеков Самат Мырзакматович (10.03.1969) Высшее образование; председатель Союза Ветеранов Войны КР в Афганистане

147. Мамырбаева Данира Мамлютовна (26.11.1982) Высшее образование; начальник отдела ОАО "Доскредобанк"

148. Токтоназаров Улан Ырысмаматович (11.03.1980) Высшее образование; руководитель ТУ мэрия г.Майлы-Суу ТУ Сары-Бээ

149. Мехманова Гульсара Мирзахматовна (18.09.1972) Высшее образование; преподаватель начальных классов Средней школы № 10 им. К.Абдразакова

150. Сулайманов Болот Акматович (07.12.1971) Высшее образование; частный предприниматель

151. Сулумова Дагмара Мусаевна (28.02.1997) Высшее образование; безработная

152. Гаджиев Ильяс Арашевич (14.10.1968) Высшее образование; депутат айыльного кенеша

153. Болотова Анара Моңолдоровна (17.05.1969) Среднее специальное образование; безработная

154. Юсупбек уулу Байзак (22.11.1993) Высшее образование; частный предприниматель

155. Ласанху Исмаил Шерваевич (25.09.1972) Среднее специальное образование; безработный

156. Алимканов Алтынбек Акматжанович (19.05.1976) Высшее образование; СБ в ОсОО "Секюрити Форс".


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Теги:
выборы, суд, Замандаш, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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