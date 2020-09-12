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Статистика по COVID-19 на 12 сентября: 67 новых случаев, ни одной смерти

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- Екатерина Улитина
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За сутки в Кыргызстане выявлено 67 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.

За весь период эпидемии, на 12 сентября в республике зарегистрировано 44 828 случаев COVID-19 U07.1 и U07.2.

  1. Бишкек - 20
  2. Чуйская область – 3
  3. Ошская область - 10
  4. Таласская область - 1
  5. Нарынская область - 3
  6. Иссык-Кульская область – 7
  7. Джалал-Абадская область – 14
  8. Баткенская область - 9

За сутки с выздоровлением выписаны 148 человек:

  1. Бишкек – 77
  2. Ош – 1
  3. Чуйская область – 1
  4. Ошская область – 7
  5. Таласская область – 2
  6. Нарынская область – 2
  7. Иссык-Кульская область – 18
  8. Джалал-Абадская область – 22
  9. Баткенская область – 18

За сутки не было зафиксировано смертельных исходов пациентов с COVID-19.

Заболевание подтвердилось еще у троих медиков в Таласской (1 случай) и в Джалал-Абадской (2 случая) областях. За сутки с выздоровлением из больниц выписаны 4 медика, еще восемь выписаны с домашней самоизоляции.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3166 случая, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2669 медработников.


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URL: https://www.vb.kg/391917
Теги:
статистика, Кыргызстан, медики, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (743 материалов)
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