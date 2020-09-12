Статистика по COVID-19 на 12 сентября: 67 новых случаев, ни одной смерти

За сутки в Кыргызстане выявлено 67 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает республиканский штаб.
За весь период эпидемии, на 12 сентября в республике зарегистрировано 44 828 случаев COVID-19 U07.1 и U07.2.
За сутки с выздоровлением выписаны 148 человек:
За сутки не было зафиксировано смертельных исходов пациентов с COVID-19.
Заболевание подтвердилось еще у троих медиков в Таласской (1 случай) и в Джалал-Абадской (2 случая) областях. За сутки с выздоровлением из больниц выписаны 4 медика, еще восемь выписаны с домашней самоизоляции.
Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3166 случая, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2669 медработников.