В инфекционке снят карантин. Больница вновь принимает пациентов

Согласно приказу Министерства здравоохранения КР, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации с COVID-19 в республике и в целях своевременного и качественного предоставления медицинской помощи населению с Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) снят карантинный режим. Об этом сообщает Республиканский штаб.

С 12 сентября РКИБ приступил к госпитализации пациентов по профилю, со строгим соблюдением инфекционного контроля и противоэпидемических мероприятий.

Пациенты с коронавирусной инфекцией и пневмониями с неуточненной этиологией, в том числе дети будут госпитализированы в больницу Кыргызско-Турецкой дружбы.

Также, согласно данному приказу, Городская клиническая больница №6 закрыта на ремонтные работы сроком до 26 октября 2020 года.

Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи приостановила госпитализацию детей с инфекционными болезнями и возобновили прием детей с соматическими заболеваниями.

Республиканский центр дерматовенерологии начал прием пациентов по профилю.