Выборы-2020: Полный список кандидатов в депутаты ЖК от партии "Биримдик"

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики опубликовала уточненные списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Напомним, в выборах участвуют 15 политических партий. Голосование состоится 4 октября.

"Демократическая партия "Биримдик" (Единство)"

1. Жамангулов Акылбек Жекшенович (24.10.1988) Высшее образование; Генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком"

2. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич (24.06.1974) Высшее образование; Глава министерства труда и социального развития Кыргызской Республики

3. Зулпукаров Төрөбай Закирович (19.01.1974) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

4. Строкова Евгения Григорьевна (13.08.1965) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

5. Бегалиев Талас Кубанчбекович (28.09.1977) Высшее образование; безработный

6. Бакасов Улан Болотбекович (13.07.1984) Высшее образование; индивидуальный предприниматель

7. Мирзаев Сухбатила Нематович (27.02.1968) Высшее образование; координатор по финансово-экономическим делам и международным связям в ОсОО "Имзо Кейджи" г.Ош

8. Касымалиева Аида Камчыбековна (07.08.1984) Высшее образование; вице-спикер Жогорку Кенеша КР

9. Иманов Талантбек Орускулович (05.12.1986) Высшее образование; председатель Правления ОАО ТНК "Дастан"

10. Жумаев Гульжигит Бекболотович (29.05.1973) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Дамла-Транс ЛТД"

11. Аманкулов Марат Аскерович (24.03.1970) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша

12. Тынымсеитова Нуржан Мырзагуловна (19.02.1972) Высшее образование; директор строительной компании "Елизавета"

13. Алтынбеков Айбек (12.01.1978) Высшее образование; депута Жогорку Кенеша КР

14. Капаров Ильгиз Толонович (03.10.1990) Высшее образование; депутат Ошского городского кенеша

15. Субанбеков Бакирдин Жамалович (18.02.1952) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

16. Осмонова Нурзат Курманбековна (17.01.1986) Магистр; безработная

17. Примов Улан Бердибаевич (07.12.1978) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша

18. Туманбаев Каныбек Тургунбекович (30.09.1981) Высшее образование; директор ОсОО "Строительная компания "БКС"

19. Арапбаев Азамат Абдуллажанович (01.10.1970) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

20. Аманова Бурун Кушбековна (18.12.1969) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Прогресс Плюс"

21. Султанов Калыкбек Иманалиевич (23.09.1956) Высшее образование; советник Генерального директора ОсОО "Строительная компания Авангард-Стиль"

22. Тулендыбаев Пархат Розымович (04.06.1960) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

23. Осмонов Замирбек Бабакулович (08.12.1974) Высшее образование; председатель Государственной службе по борьбе с экономическими преступления при правительстве КР

24. Джумалиева Эльмира Бусурманкуловна (16.05.1962) Высшее образование; начальник Отдела науки Кыргызскогро Аграрного университета

25. Чойбеков Бактыбек Каныбекович (15.09.1977) Высшее образование; председатель ОО "Арча-Бешик конушу"

26. Бакчиев Джаныбек Абдукапарович (13.07.1967) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

27. Жээнбеков Асылбек Шарипович (27.08.1963) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

28. Мавлянова Махабат Эргешовна (06.03.1975) депутат Жогорку Кенеша КР

29. Келдибаев Сагындык Аширалиевич (24.08.1967) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

30. Бакиров Өмүрбек Мирзараимович (30.04.1978) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

31. Пирматов Исхак Айтбаевич (16.11.1973) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

32. Асылбаева Гюльшат Кадыровна (27.08.1960) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

33. Тагаев Нурдин Шамшыбекович (02.05.1972) Высшее образование; представитель ГТС КР при ФТС РФ г. Москва

34. Нишанов Нургазы Нурланович (03.09.1983) Высшее образование; Генеральный директор Государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго"

35. Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович (30.05.1966) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

36. Исмаилова Аида Жекшенбаевна (17.12.1976) Высшее образование; вице-премьер-министр КР

37. Джусупов Эмилбек Рамидинович (21.04.1991) Высшее образование; президент ОсОО "Эмаком Холдинг"

38. Кадыркулов Искендер Анарбекович (20.10.1962) Высшее образование; Генеральный директор ОАО "Северэлектро"

39. Кулбараков Абтандил Илдузович (21.09.1961) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

40. Исаева Динара Шертаевна (10.07.1960) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

41. Саякбаев Рустам Темирбекович (12.04.1978) Высшее образование; Генеральный директор, технический директор ОсОО "Профит Экспресс"

42. Жолболдуев Памирбек Бакыевич (26.11.1963) Высшее образование; проректор по финансово-экономической и хоз. деятельности, по совместительству доцент каф. "БУиА" КГУСТА им. Н.Исанова г.Бишкек

43. Тотонов Нурбек Темирбекович (18.08.1977) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

44. Осмонова Айнура Шермаматовна (23.11.1971) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

45. Токомбаев Нурланбек Кантаевич (10.03.1976) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Саара Эксклюзив"

46. Джураев Сайдолимжон Маруфович (20.10.1965) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

47. Коргонбай уулу Жусупбек (28.11.1977) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Кейджи Восток Сервис"

48. Шульц Светлана Викторовна (11.03.1964) Высшее образование; и.о.начальник службы бортпроводников Летной службы авиакомпании "Алтын Эйр"

49. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич (01.06.1980) Высшее образование; депутат Бишкекского городского кенеша

50. Медетов Ишенбек Бектурсунович (15.02.1967) Высшее образование; зампредседателя Фонда по управлению государственным имуществом при правительстве Кыргызской Республики

51. Увайдиллаев Исламбек Увайдиллаевич (25.11.1991) Высшее образование; заведующий производством ОсОО "Абий"

52. Алтыбаева Айнуру Тойчиевна (28.02.1958) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

53. Миңбаев Нурмухамед Бакирдинович (05.06.1976) Высшее образование; президент ОБФ "Жамияти Ассалам Лиль Аль Амаал Аль Инсаният Вал Хайрия"

54. Тентимишов Максат Ишенбекович (26.09.1971) Высшее образование; Генеральный консул КР в г.Гуанчжоу КНР

55. Каримов Нодирбек Тохтасинович (24.10.1970) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

56. Исмайилова Ферузахон Азамжановна (22.04.1979) Высшее образование; глааврач в частном медицинском центре "Носыралы"

57. Дюшалиев Абдыбек Кашымбекович (18.12.1962) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

58. Дыйканбаев Курманбек Сапарович (11.07.1960) Высшее образование; полномочный представитель президента КР в ЖК КР

59. Исмаилов Сайдахмат Аблезович (29.06.1970) Высшее образование; депутат Бишкекского городского кенеша

60. Усенова Гулсун Тураталиевна (27.02.1957) Высшее образование; директор Средней школа №66 им.В.И.Ленина, г.Кара-Суу

61. Жусупакмат уулу Шайырбек (16.01.1985) Высшее образование; оперативный работник в органах прокуратуры КР

62. Орозбаев Эрк Нарынбекович (02.03.1984) Магистр; директор ОсОО "КЭЖ Трейд"

63. Азыгалиев Нурланбек Асанбекович (30.08.1970) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Анилия"

64. Казначиева Нуржамал Жанибековна (10.07.1989) Высшее образование; ведущий специалист, и.о. начальника в ЗАО "Банк Компаньон", отдел сопровождения некредитных продуктов

65. Маметов Медетбек Раимбердиевич (22.12.1967) Высшее образование; заместитель директора Госэкотехинспекции при ПКР

66. Каримов Тариел Келдибекович (02.12.1967) Высшее образование; директор ГП "Мулк" при ФУГИ при ПКР

67. Юсуров Абдумажит Лелезович (12.04.1964) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

68. Иманкожоева Эркингуль Бекбачаевна (19.10.1966) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V-созыва

69. Нурбаев Жалолидин Паязидинович (16.07.1970) Высшее образование; глава Алля Анаровского айыльного аймака Араванского района Ошской области

70. Бегалиев Болотбек Касымбекович (30.06.1961) Высшее образование; председатель совета директоров ЗАО "Берекет"

71. Турусбеков Бактыбек Сагындыкович (06.04.1964) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

72. Акунова Лира (19.01.1965) Высшее образование; президент Международной ассоциации содействия возрождению духовности "Руханият"

73. Абдиллахатов Абдумутал Акрамжанович (26.09.1976) Высшее образование; эксперт отдела по работе с обращениями граждан аппарата президента КР

74. Файзуллаев Шукирилло Хабибиллаевич (07.01.1965) Высшее образование; глава С.Юсуповского айыл окмоту Араванского района Ошской области

75. Калматов Руслан Чиркешович (15.08.1987) Высшее образование; главный редактор ОсОО "Канал Д"

76. Токтосунова Нурзат Темирболотовна (02.07.1983) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Нур Академия"

77. Жусупов Аширбай Бапович (01.06.1963) Высшее образование; заместитель председателя Сельскохозяйственного кооператива "Майский" Аламединского района Чуйской области

78. Бостонов Аллаяр Рашитович (10.08.1989) Высшее образование; Генеральный директор Семеноводческого крестьянского хозяйства "Абдималик Ата"

79. Молдокулов Курманбек Токторович (08.07.1978) Высшее образование; депутат Кантского городского кенеша

80. Абдимиталипова Гүлзара Жусумаматовна (09.01.1971) Высшее образование; консультант депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

81. Рахимов Мамыржан Тойчиевич (19.08.1968) Высшее образование; директор ОсОО "Автоэнергеснаб"

82. Маматов Жаныбек Ысакович (26.07.1969) Высшее образование; директор, заведующий кафедрой, и.о. профессора, в Институте строительства и технологии, кафедра "Проектирование, возведение зданий и сейсмостойкое строительство", КГУСТА им. Н. Исанова

83. Таштаналиев Кокумбек Жумагулович (27.11.1953) Высшее образование; директор Государственного агентства водных ресурсов при ПКР

84. Карабекова Кызжибек Советовна (25.10.1972) Высшее образование; заведующая отделом специализированных видов экспертиз Аппарата Жогорку Кенеша КР

85. Имаров Алгынбай Төралиевич (06.04.1967) Высшее образование; глава-аким Государственной администрации Кадамжайского района

86. Саткеев Болот Джантайбекович (03.09.1979) Высшее образование; финансовый директор член правления зам.председателя правления по экономике и финансам, директор финансово-экономической дирекции ОАО международный аэропорт "Манас"

87. Калилов Жамшитбек (30.05.1957) Высшее образование; директор ГП "Кыргыз Темир жолу" дирекция по строительству и проектирования магистральных железных дорог

88. Солтонбекова Ализа Карыпбековна (05.04.1978) Высшее образование; замглавы Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики

89. Аскарова Айнура Алмасбековна (09.10.1976) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

90. Джумагазиев Канат Сагынович (10.02.1977) Высшее образование; начальник ГУВД г.Бишкек

91. Осмоналиев Айбек Шермамбетович (12.07.1976) Высшее образование; директор Представительства Межгосударственного банка в КР

92. Рахимов Ахмаджон Каримович (10.10.1955) Высшее образование; тренер Кара-Суйской ДЮСШ

93. Исаева Гулназ Назарбаевна (20.06.1976) Высшее образование; инспектор отдела специального контроля службы авиационной безопасности ОАО "Международный аэропорт "Манас", филиал в г.Ош

94. Сарсейитов Исланбек Зайырбекович (21.11.1975) Высшее образование; заместитель генерального директора ОсОО "Жамалгай"

95. Дашков Даниил Васильевич (21.01.1994) Высшее образование; секретарь с/з, старший водитель Службы в рядах Вооруженных сил Кыргызской Республики

96. Эгембердиев Максатбек Бакирович (03.03.1969) Высшее образование; президент Федерации греко-римской борьбы Жалал-Абадской области

97. Оморова Айнур Самыйбековна (20.11.1967) Высшее образование; депутат Сарууйского айыльного кенеша

98. Эргешов Бекмурза Аскарбаевич (27.04.1974) Высшее образование; начальник Ошского СМЭУ ГАИ МВД КР

99. Исаев Бакыт Кыдырбекович (12.04.1978) Высшее образование; частный предприниматель

100. Суюмбаев Талайбек Бектурович (27.10.1981) Высшее образование; преподаватель в Кыргызском медицинском стоматологическом институте

101. Джураева Манзура Мухтаровна (05.06.1967) Высшее образование; преподаватель начальных классов, заведующая по учебной части, директор средней школы им.Андреева (переименована в среднюю школу №9 "Бостон")

102. Капаров Талантбек Ташиевич (17.03.1977) Высшее образование; начальник Ошского городского муниципального предприятия

103. Бекбоев Турдуназир (14.04.1961) Высшее образование; управделами президента и правительства КР

104. Баатыр Аким (29.09.1957) Высшее образование; глава Сарайского а/о Кара-Суйского района

105. Абдылдаева Канзада Абдылдаевна (27.01.1973) Высшее образование; преподаватель аграрно-экономического колледжа

106. Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович (08.04.1960) Высшее образование; заместитель руководителя аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

107. Субанов Саякбай Алмасович (03.02.1966) Высшее образование; завотделом аппарат президента КР

108. Кушубеков Анарбек Канатович (19.04.1963) Высшее образование; безработный

109. Мамбетова Анара Советовна (01.11.1964) Высшее образование; начальник МТУ №17 мэрии города Бишкек

110. Кадыров Адилбек Шеркулович (01.01.1960) Высшее образование; безработный

111. Умбеталиев Расул Акматович (23.09.1957) Высшее образование; директор ОФ по борьбе с коррупцией "Таза Кол"

112. Нарбеков Бакытбек Наркулович (04.05.1977) Высшее образование; заместитель заведующего отдела политики государственного управления и организационно-инспекторской работы аппарат президента Кыргызской Республики

113. Мейрманова Сауле Жаксуликовна (25.09.1965) Высшее образование; безработная

114. Байдулетов Наркул Сатыбалдиевич (20.12.1968) Высшее образование; безработный

115. Сулайманов Сагынбек Ашимович (20.04.1966) Высшее образование; директор ОсОО "МКК Ак Каржы"

116. Дуйшемакунов Жакыпбек Турдалиевич (23.02.1963) Высшее образование; безработный

117. Агафонова Галина Сергеевна (18.06.1983) Высшее образование; артист высшей категории ГНРТД им.Ч.Айтматова

118. Нурбаев Толонбай Камалдинович (21.02.1978) Высшее образование; безработный

119. Нуралиев Марат Абдыкеримович (12.11.1979) Магистр; Генеральный директор ОсОО "Аск Тревел"

120. Даминов Дыйканбай Исабаевич (24.03.1963) Высшее образование; начальник, заместитель коммерческого директора, инспектор, генеральный директор ОАО "Ош Электро"

121. Голобородько Ида Львовна (12.01.1979) Высшее образование; и.о. доцента в МУК

122. Сайтахунов Ташматохун Жораевич (20.10.1958) Высшее образование; член Национального союза писателей КР

123. Дурсунов Атамша Латифович (19.09.1961) Среднее специальное образование; Генеральный директор ОсОО "АвтоЛогистик"

124. Сатаев Зарылбек Апасович (10.12.1963) Высшее образование; аудитор Счетной палаты Кыргызской Республики

125. Каныбекова Бермет Каныбековна (13.03.1987) Высшее образование; безработная

126. Жолдошбаев Бакай Сагынбаевич (01.08.1988) Высшее образование; контролер ПВК Сары-Таш, кассир-оператор ПВК Сары-Таш, Главный инспектор УВК и ТС, Начальник ПВК Сары-Таш, Начальник ПТК Сары-Таш, Начальник службы транспортного контроля ОТУ ААВТ и ВК, Главный инспектор ОТУ ААВТ и ВК, Заместитель начальника ОТУ ААВТ и ВК министерства транспорта и коммуникаций КР

127. Исмаилов Хамидилло Халилиллаевич (23.07.1990) Высшее образование; начальник МТУ №5 "Амир Темир" Мэрии г. Ош

128. Сейдалиев Русланбек Жусупбекович (18.05.1986) Высшее образование; врач-стоматолог в Ошской специальной больнице

129. Асылбекова Айгерим Асылбековна (05.03.1992) Высшее образование; вице-президент ОО "Федерация Кыргызской Республики по казах куреси"

130. Айтмурзаев Нурлан Ташмурзаевич (20.12.1959) Высшее образование; приглашенный лектор Фонда Х.Зайделя (АУПКР)

131. Эсенгул уулу Улан (29.11.1982) Высшее образование; руководитель аппарата Полномочного представительства правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области

132. Ниязалиев Айбек Кудайбергенович (14.12.1971) Высшее образование; агент, экономист по снабжению, кассир, начальник УМОМи АО "Кыргызнефтегаз"

133. Жумакулова Бактыгул Темирбековна (04.09.1965) Высшее образование; врач-педиатр дошкольно-школьного отдела, заведующая дошкольно-школьным отделом ОЦСМ Октябрьского района

134. Абдухалилов Жасурбек Мингполотович (27.06.1980) Высшее образование; председатель Арстанбапского айылного кенеша

135. Абдуллаев Ахмаджан Закиржанович (08.02.1981) Среднее образование; безработный

136. Осмоналиев Максат Жээнбекович (12.09.1987) Среднее образование, безработный

137. Бакир кызы Мээримкан (23.04.1987) Магистр; ведущий специалист Отдела международного сотрудничества министерства труда и социального развития Кыргызской Республики

138. Кадыров Канатбек Садырович (16.03.1969) Высшее образование; безработный

139. Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич (01.05.1978) Магистр; замглавы министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики

140. Токтосунов Нурадин Гакимбекович (05.11.1977) Высшее образование; старший инспектор УГНС по Свердловскому району г. Бишкек

141. Халымова Акмарал Тиркешовна (16.10.1994) Высшее образование; бухгалтер КГУ им.И.Арабаева

142. Турсунбаев Уланбек Сартбаевич (24.10.1975) Высшее образование; исполнительный директор ОО "Улукман Дарыгер"

143. Кадиркулов Шухрат Мехманкулович (13.02.1970) Высшее образование; безработный

144. Бобукеев Бакдөөлөт Рыскулбекович (20.07.1981) Магистр; глава Атайского айыл өкмөтү

145. Кожоакматова Арзаим Иршатовна (17.03.1990) Высшее образование; специалист в Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики

146. Эгембердиев Саатбек Искендерович (15.03.1973) Высшее образование; исполнительный директор Центра поддержки молодежных инициатив "Баар"

147. Кочкорбаев Эламан Жапарович (11.05.1996) Высшее образование; Ааент по трудоустройству, ответственный секретарь, юрист-консультант Джалал-Абадская обл., Аксыйский р-н, Жаны-Жол а/о

148. Темиров Русланбек Азамович (08.06.1986) Высшее образование; начальник отдела в Государственной налоговой службе по Кадамжайскому району

149. Андреева Татьяна Александровна (03.12.1981) Среднее специальное образование; заместитель директора по АХЧ Средней школы №59 г.Бишкек

150. Баймуратов Нурланбек Абдалимович (01.08.1972) Высшее образование; начальник управления МЧС КР по г.Ош

151. Мияров Керимбек Эшимович (22.03.1966) Высшее образование; безработный

152. Токтысопиев Эркин Уланович (10.04.1986) Высшее образование; замдиректора ОсОО "Азиус"

153. Мусуралиева Нуржан Суюналиевна (23.04.1965) Высшее образование; главный бухгалтер Таласского медицинского колледжа

154. Аземов Абай Доктурбекович (08.11.1987) Высшее образование; директор ОсОО "Байкан"

155. Базарбек уулу Дамир (15.10.1990) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Элхан групп"

156. Календеров Улугбек Ибраимович (12.12.1979) Высшее образование; статс-секреиарь министерства юстиции Кыргызской Республики

157. Нусубалиева Елиза Шамшарбековна (31.07.1971) Высшее образование; ст. преподаватель, доцент кафедры, ученый секретарь Ученого совета КГУ им. И. Арабаева

158. Худайбердиев Жалил Сражидинович (03.07.1989) Высшее образование; коммерческий директор ЗАО "Южно-Кыргызскийц цемент"

159. Абдыназаров Нурбек Рахманбердиевич (16.07.1989) Высшее образование; директор ОсОО "НУР"

160. Рахманов Эркин Саттаркулович (31.05.1967) Высшее образование; директор ОсОО "Эркин Кен"

161. Асанкулова Алтынай Джолучуевна (31.05.1983) Высшее образование; заместитель начальника ОАО "Халык Банк Кыргызстан" Управление развития и продаж продуктов МСБ

162. Тойбеков Ырысбек Орманкулович (06.04.1984) Высшее образование; Коммерческий директор ОсОО "Шампанвинкомбинат"

163. Сакебеков Саткыналы Элеманович (18.12.1960) Высшее образование; начальник управления, заведующий отделом, заведующий сектором ФУГИ при ПКР

164. Ибрагимов Сироджидин Инабидинович (20.02.1975) Высшее образование; начальник управления, заведующий отделом, заведующий сектором Южное отделение ГП НК "Кыргыз Темир жолу"

166. Эрматов Базарбай Тогузбаевич (25.05.1965) Высшее образование; директор ОсОО "Ак он иш"

167. Бекманбетов Советбек Шаршенович (30.05.1983) Высшее образование; директор ОсОО "ВИТА МЕД ЛТД"

168. Бекмурзаев Мирбек Ошкулович (08.07.1985) Высшее образование; главный лесничий Бакай-Атинское лесное хозяйство

169. Жусупалиева Айнура Тургуновна (29.08.1971) Высшее образование; доцент ОшГУ

170. Узакбаев Абылкайыр Осмонбекович (31.08.1964) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

171. Калмакиев Каныбек Турсуналиевич (08.01.1977) Высшее образование; директор Иссык-Кульского микрокредитного агентства

172. Асанбеков Каныбек Джолдошбекович (22.09.1980) Высшее образование; замначальника УГНС по Панфиловскому району

173. Элеманова Жылдыз Алдаярбековна (03.02.1987) Высшее образование; руководитель Сферы туризма

174. Абакунов Эрмек Акылбекович (10.05.1987) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Саб компани"

175. Насирдинов Самат Насирдинович (23.03.1986) Высшее образование; замдиректора Государственного учреждения "Унаа" при Государственной регистрационной службе при правительстве Кыргызской Республики

176. Абдиев Роман Жанышевич (18.04.1974) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Мастер пост"

177. Акбаева Айжан Талайбековна (26.11.1988) Высшее образование; бухгалтер в РСК Банк

178. Камилов Ыдрысбек Каимович (16.11.1974) Высшее образование; председатель Сары-Могольский айыльного кенеша

179. Татиев Сүйүмбек Бегматович (09.08.1960) Высшее образование; замдиректора ГП "Ошское межрайонное производственное объединение теплоснабжения"

180. Мусарова Зульфия Нурвундиновна (09.07.1977) Высшее образование; заведующая социальным отделом, Первомайская районная администрация

181. Койчубаков Нурлан Кенешович (19.03.1972) Высшее образование; начальник БПАТП мэрии города Бишкек

182. Комилов Абдурасул Муминович (16.06.1969) Высшее образование; адвокат в Адвокатском кабинете "Комилов А.М."

183. Хавазова Эльмира Гадиевна (20.09.1951) Высшее образование; архивариус Бишкекского городского управления по содействию занятости МТСР КР

184. Абдулказиева Айгерим Абдулказиевна (15.01.1992) Высшее образование; оператор ЦОН-3 ГП "Инфоком"

185. Рысбекова Диляра Рысбековна (08.10.1982) Высшее образование; директор ОсОО "Кораблик"

186. Уланов Алмазбек Уланович (08.04.1977) Высшее образование; заместитель начальника ГП "НК "Кыргыз темир жолу", филиал по обеспечению военнизированной охраны объектов железной дороги и перевозимых грузов

187. Сагындык кызы Мээрим (08.07.1994) Высшее образование; безработная

188. Элмирбекова Баян Элмирбековна (04.07.1994) Бакалавр; соцпедагог в Средней школе №44

189. Мураталиев Нурбек Якуббекович (05.07.1985) Высшее образование; начальник финансового отдела Южного отделения ГП "НК "Кыргыз темир жолу"

190. Жумакадырова Назира Мамытовна (03.08.1986) Высшее образование; вице-мэр г.Нарын

191. Каджиева Тамиля Сергеевна (16.10.1971) Высшее образование; директор Чуйской областной библиотеки

192. Исакова Елена Юрьевна (14.09.1985) Высшее образование; тренер в СДЮШОР

193. Конурбаев Уланбек Искакович (02.02.1979) Высшее образование; исполнительный директор ОсОО "Меридиан Констракшн"

195. Бапиева Мээримай Бакытбековна (04.09.1998) Бакалавр; безработная

196. Нурахунова Фирюза Пулатжановна (11.04.1996) Среднее образование; безработная

197. Батырбеков Алмазбек Аттокурович (19.08.1986) Высшее образование; начальник Манасского РЭС

198. Жапарова Гулира Дуйшонбековна (07.05.1986) Высшее образование; безработная

199. Джайлоева Айжан Нурлановна (14.09.1989) Высшее образование; безработная

200. Султанкулова Гульжан Касымалиевна (17.09.1978) Бакалавр; безработная.