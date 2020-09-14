Смертная казнь, повышение зарплат, реформа конституции. Что обещают партии?

Политические партии представили свои программы, в которых написали, чем они намерены заниматься пять лет если их кандидаты станут депутатами Жогорку Кенеша. Редакция VB.KG кратко предвыборные обещания партий.

"Биримдик"

"Биримдик" представила компактную программу, состоящую из основных направлений: экономика, "социалка" и внешнеполитические отношения.

Партия выступает за модернизацию образовательной системы на всех ее уровнях, а также поддерживает развитие государственной системы здравоохранения: "Медицина не должна быть отдана на откуп рынку", - говорится в программе.

В экономике основными задачами партия считает достижение высоких темпов экономического роста и увеличение реальных доходов населения. Они намерены "разработать экономическую программу, которая бы способствовала модернизации промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства, транспорта, преодолению сырьевого характера экономики, развитию предпринимательства и частного бизнеса".

Во внешней политике "Биримдик" намерен расширять экономические, политические и культурные контакты со странами, проявляющими взаимный интерес к Кыргызстану.

"Мекенчил"

Первое о чем пишет партия в своей программе - о намерении провести Конституционную реформу. Во-первых, они намерены спросить у граждан какую форму правления они предпочитают: президентскую или парламентскую. Во-вторых, ввести смертную казнь для коррупционеров и педофилов.

Партия обещает бороться с коррупцией, в частности остановить коррупцию на таможне, привлечь к ответственности чиновников, разбогатевших за счет бюджета, ввести прозрачную систему работы с инвесторами, которые разрабатывают крупные месторождения. Кроме того, "Мекенчил" намерена добиться двойного гражданства для кыргызстанцев, изменить кредитную политику банков и обеспечить нуждающихся доступным жильем.

"Ыйман Нуру"

Партия "Ыйман Нуру" выступает за то, чтобы граждане имели прямой доход от разработки меторождений. "Каждому родившемуся в Кыргызстане на личный счет должны поступить деньги от разработки полезных ископаемых!", - говорится в программе партии. В партии даже подсчитали сколько получит каждый кыргызстанец: "на каждого гражданина приходится по 1500 миллионов сомов".

Кроме того партия поднимает проблему, что у молодых людей из бедных семей меньше возможностей для самореализации, чем у детей обеспеченных родителей. Они предлагают выдавать беспроцентные кредиты на образования для талантливых молодых людей.

Еще партия обещает запустить 10 тысяч стартап проектов.

"Мекеним Кыргызстан"

Партия "Мекеним Кыргызстан" представила, пожалуй, самую подробную программу, которая дает четкое представление о ценностях и целях партии.

Они предлагают провести реформу государственного аппарата, упразднив лишние ведомства и отделы и сократить армию чиновников. Под сокращение, по задумке партии, попадут и депутаты, так как на их содержание уходит слишком много денег. Для реализации этих идей, партия намерена сразу после выборов начать сбор подписей для проведения референдума по изменению Конституции.

В социальной сфере "Мекеним Кыргызстан" хочет провести полную реформу и внедрить в здравоохранение рыночные механизмы. Так, больницы предлагается передать в управление частным компаниям на условиях государственно-частного партнерства. Еще одна идея - внедрить систему государственных ваучеров, которые дают право получать лечение в частных клиниках за счет бюджета.

"Мекеним Кыргызстан" обещает поднять зарплату работникам сферы искусства и построить в течение двух лет в рамках ГЧП по два многоквартирных жилых дома для врачей и учителей в Бишкеке и Оше.

Также партия обещает, что к 2025 году Кыргызстан войдет в первую двадцатку международного рейтинга Doing Business. Еще они обещают разрешить торговать на улицах и базарах без разрешительных документов.

Остальные пункты программы включают в себя развитие зеленой экономики, внедрению инноваций и развитию регионов.

"Реформа"

Свою программу "Реформа" начинает с предложения изменить Конституцию. Одно из главных требований - сократить полномочия президента или полностью ликвидировать эту должность, еще забрать часть функций у ГКНБ и прокуратуры, а также упразднить Финполицию. По задумке партии, возглавит МВД гражданское лицо. Кроме того, "Реформа" предлагает набрать новых милиционеров.

Также "Реформа" выступает за люстрацию всех лиц, причастных к коррупции, они обещают инициировать проверку всех деклараций госслужащих.

Для поддержки экономики партия предлагает ликвидировать Социальный фонд и установить единый налог в 10%.

В систему образования предлагается внедрить систему ваучеров и другие механизмы стимулирования развития частного образования. Напоследок "Реформа" хочет упразднить Академию наук.

"Ата Мекен"

"Ата Мекен" обещает всего за три года на 30% сократить число чиновников, а также создать механизм обеспечения прозрачности всех государственных расходов, государственных закупок. Партия обещает увеличить финансирование здравоохранения до 8% от общего ВВП страны и запустить собственное фармацевтическое производство.

В образовании партия обещает обеспечить все школы бесплатным интернетом, а школьников компьютерами.

При этом, "Ата Мекен" поддерживает финансирование частных клиник и школ из государственного бюджета. Деньги должны идти за человеком, а не за больницей или школой, уверены в партии.

Еще одно обещание партии - "широкополосный интернет в каждый дом" и разрешение использовать криптовалюты.

"Замандаш"

Эта партия также обращает внимание на социальное неравенство в обществе. Они намерены финансово поддерживать образовательные программы, а также поддерживать социально-незащищенные слои населения, материнство и детство.

Развитие промышленности "Замандаш" видит через развитие прикладной науки и технологий и инноваций. Также они уделяют внимание экологии и обращает внимание на раздутый аппарат чиновников. Придя в парламент, они обещают создать компактное и эффективное правительство.

"Бутун Кыргызстан"

Партия делит свои задачи на ближайшие и перспективные.

В ближайших планах "Бутун Кыргызстан" провести расследование причин смерти более тысячи человек от коронавируса, рассмотреть справедливость работы "Кумтор" и изменить Конституцию, чтобы граждане могли выбирать депутатов поименно.

В перспективе "Бутун Кыргызстан" обещает провести индексацию пенсии и вернуть льготы для пенсионеров, а еще выплачивать "семейную зарплату" одному из супругов, занятому воспитанием троих и более детей, в размере не ниже социального стандарта потребления.

Также партия обещает поддерживать инвалидов, требовать исполнения всех обязательств государства перед военнослужащими, а еще поднять зарплату деятелям культуры.

В сфере жилищной политики партия обещает написать законы для регулирования долевого строительства.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября этого го