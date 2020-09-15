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От уплаты НДС освобождены товары, применяемые в борьбе с коронавирусом

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- Екатерина Улитина
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Правительство и до конца 2020 года освободило от налога на добавленную стоимость (НДС) импортируемые товары, применяемые в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.

Принятое решение будет действовать в период с 1 августа по 31 декабря 2020 года и принято в целях стабилизации эпидемиологической ситуации в Кыргызской Республике, и реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики.

Ставка налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов по облагаемым поставкам и облагаемому импорту применяется для следующих товаров:

  1. средства индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующие и изолирующие, в том числе лицевые части и фильтры;
  2. специальная защитная одежда, в том числе фильтрующая защитная одежда;
  3. средства индивидуальной защиты глаз и лица;
  4. защитные ткани;
  5. нетканые материалы, пропитанные и непропитанные, с покрытием и без покрытия, дублированные и сдублированные;
  6. компьютерный томограф;
  7. автомобили, специально предназначенные для медицинских целей;
  8. медицинская и хирургическая мебель;
  9. негатоскопы.

Ставка НДС в размере ноль процентов на ввозимые в Кыргызскую Республику товары применяется при условии документального подтверждения Министерством здравоохранения Кыргызской Республики целевого назначения таких товаров, содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организации или лице, осуществляющих такой ввоз.


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URL: https://www.vb.kg/391990
Теги:
Кубатбек Боронов, НДС, правительство, импорт, Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (753 материалов)
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