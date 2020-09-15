От уплаты НДС освобождены товары, применяемые в борьбе с коронавирусом

Правительство и до конца 2020 года освободило от налога на добавленную стоимость (НДС) импортируемые товары, применяемые в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов.
Принятое решение будет действовать в период с 1 августа по 31 декабря 2020 года и принято в целях стабилизации эпидемиологической ситуации в Кыргызской Республике, и реализации мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики.
Ставка налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов по облагаемым поставкам и облагаемому импорту применяется для следующих товаров:
Ставка НДС в размере ноль процентов на ввозимые в Кыргызскую Республику товары применяется при условии документального подтверждения Министерством здравоохранения Кыргызской Республики целевого назначения таких товаров, содержащего сведения о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организации или лице, осуществляющих такой ввоз.