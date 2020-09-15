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COVID-19: Компенсации медикам Минздрав обещает выплатить до конца года

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- Оксана Гут
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Семьи 21 медика, скончавшегося от коронавируса, получили по 1 млн сомов. Всего такие компенсации должны получить родственники 34 человек. Компенсации в 200 тысяч сомов должен получить 981 медик, из которых 144 уже получили.

На брифинге 15 сентября министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов отчитался о выплатах медработникам, пострадавших в борьбе с COVID-19.

Компенсационные выплаты медработникам

За март: 6438 медицинским работникам, работающим на эпидемических очагах выплачено компенсации в сумме 37,7 млн сомов;

За апрель: 10094 медикам - 111,1 млн сомов;

За май: 9154 медикам - 110,8 млн сомов.

За июнь: 9252 медикам - 119 млн сомов;

За июль: 21 910 медикам - 444,2 млн сомов;

За август: 17 010 медикам - 287,6 млн сомов.

Размеры установленных компенсационных выплат для медицинских работников работающих в карантинно-казарменном режиме:

за 1 день работы врачебному персоналу с учетом дополнительных суточных выплат – 3000 сомов. Так, за 22 дня работы и 7 дней изоляции после работы компенсационные выплаты составят 72300 сомов;

среднему персоналу – 2500 сомов, где за 22 дня работы и 7 дней изоляции после работы компенсационные выплаты составят 61300 сомов;

младшему и техническому персоналу – 2200 сомов, за 22 дня работы и 7 дней изоляции после работы компенсационные выплаты составят 54700 сом.

Министр здравоохранения заявил, что государство намерено выплатить все компенсации медработникам до конца года.


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URL: https://www.vb.kg/391995
Теги:
Минздрав, Сабиржан Абдикаримов, медики, компенсация
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Сюжет: Коронавирус (753 материалов)
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