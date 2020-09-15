Туалетная революция, зарплата в 40 тысяч и госцензура. Что обещают партии?

Политические партии представили свои программы, в которых написали, чем они намерены заниматься пять лет если их кандидаты станут депутатами Жогорку Кенеша. Редакция VB.KG продолжает публиковать предвыборные обещания партий.

"Социал-демократы"

Остатки некогда непоколебимой СДПК собрались под руководством сына Алмазбека Атамбаева Сеида Атамбаева. Изменилась не только название партии, но и тон их программы. Теперь социал-демократы вместо роли "надежной опоры" примерили образ реформаторов и оппозиционеров.

В первых строчках своей программы, он называют действующую власть недееспособной. Первым пунктом своей программы они предлагают упразднить должность президента. А пока он еще работает ему, вместе с аппаратом предлагается переехать в резиденцию "Ала-Арча" и не занимать кабинеты Белого дома. Само здание Белого дома тоже изменится. Социал-демократы обещают снести вокруг него забор. После этого они обещают взяться за Жогорку Кенеш и сократить число депутатов до 40, а также позволить людям выбирать не только партии, но и конкретных депутатов.

Следующее обещание социал-демократов - сократить число чиновников и принять закон о люстрации. Еще они обещают освободить от подоходного налога учителей и врачей до 35 лет. Для предпринимателей тоже обещают снизить налоги и предоставить различные льготы.

Большое внимание они "социал-демократы" уделяют реформированию правоохранительных органов в частности они будут добиваться пересмотра уголовных дел в отношении политиков.

"Мекен Ынтымагы"

Свою программу "Мекен Ынтымагы" начинает с критики действующей системы госуправления, которая создает социальное неравенство. Далее они описывают аспекты на которых намерены сконцентрировать свое внимание. Это энергетика, развитие экономики, сельского хозяйства. Они также обещают сократить государственный аппарат, бороться с коррупцией и снизить налоги.

Пожалуй самое любопытное их обещание - погасить внешний долг за счет некоего фонда, который в течение 5 лет будет пополняться "за счет внутренних ресурсов".

"Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов"

Партия ветеранов войны в Афганистане обещает выдавать жилищную ипотеку без процентов и первоначального взноса. Ежегодно вводить в эксплуатацию 2 млн кв. метров и 10 лет решить жилищную проблему кыргызстанцев. Кроме того, они намерены провести реформу сельского хозяйства, стимулируя аграриев объединяться в корпорации. Остальная часть программы посвящены образованию, здравоохранению и борьбе с коррупцией.

"Ордо"

Партия "Ордо" в программу духовно-нравственного возрождения общества. На первое место они ставят развитие национальной идентичности и формирование кыргызской нации.

"Если кыргызы, как государствообразующая нация, сможет развиваться как нация, быть единой и сплоченной, она сможет быть гарантией для развития и защиты других наций", - говорится в программе.

Отдельные пункты посвящены нравственности и гармонии между поколениями. Так, партия считает, что все сферы государства должны ориентироваться на традиции и культурные ценности кыргызского народа и мировой цивилизации. Развитие экономики и благосостояние людей напрямую зависит от нравственных устоев, резервом которых являются традиции и религия.

"Ордо" обещает создать государственную социальную сеть, изменить политику СМИ, чтобы они освещали позитивные события в стране, а также запретить ряд кинофильмов и мультфильмов и ввести цензуру.

"Бир Бол"

"Бир Бол" свою программу начинают с представления своего видения экономического развития. Они, как и многие другие, обещают не просто снизить налоги, но совсем освободить от них предпринимателей с оборотом менее 8 млн сомов в год и инвесторов, которые открывают предприятия в регионах. Еще они обещают отдать аэропорт "Манас" в частные руки и совершить "туалетную революцию", то есть починить уборные по всей стране.

Они тоже обещают провести административную реформу, упразднить губернаторов и увеличить бюджеты регионов.

В систему образования они предлагают внедрить систему ваучеров, а в здравоохранении передать треть больниц в частные руки.

Партия обещает, что будет бороться за введение моратория на отстрел краснокнижных животных.

"Республика"

Партия "Республика" обещает к 2025 году поднять среднюю зарплату в Кыргызстане до 40 тысяч сомов, открыть тысячу новых предприятий и создать более 150 тысяч новых высокооплачиваемых мест. Сократить налоги, оставив лишь один налог - 3%, а отчисления в соцфонд снизить до 10%.

Как и некоторые другие партии, они предлагают внедрить в здравоохранение и образование систему ваучеров.

Кроме того, "Республика" заявила о намерении упразднить ГКНБ, Генеральную прокуратуру и должность президента, а число депутатов в Жогорку Кенеше сократить до 75 человек.

"Кыргызстан"

Партия "Кыргызстан" начинает свою предвыборную программу с обещания сократить армию чиновников. Кроме того, они хотят снизить налоги и государственные проверки бизнеса. Для мигрантов "Кыргызстан" намерен добиваться двойного гражданства.

Кроме того, партия обещает разработать новую программу строительства доступного жилья, построить новые больницы и оснастить их современным оборудованием, открыть в КР мясоперерабатывающие заводы и выплачивать за рождение каждого ребенка по 50 тысяч сомов. Где партия будет брать на это все деньги не уточняется.

"Чон Казат"

"Чон Казат" в своей программе делает упор на сохранение национальных ценностей и развитие национальной идеологии. Партия намерена создать "национальное государство", созданное на основе национального суверенитета.

В программе предлагается расширить функции президента, наделив его полномочиями премьер-министра. Кроме того, они хотят изымать собственность у людей, которые нажили богатство нечестным путем. Поводом для изъятия может быть публикация в СМИ, или декларация чиновника.