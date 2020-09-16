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Выборы-2020: Полный список кандидатов в депутаты ЖК от "Бутун Кыргызстан"

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- Оксана Гут
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики опубликовала уточненные списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Напомним, в выборах участвуют 15 политических партий. Голосование состоится 4 октября.

Политическая партия "Бутун Кыргызстан"

1. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич (09.03.1965) Высшее образование; безработный

2. Суваналиев Омурбек Исакович (31.07.1960) Высшее образование; заместитель секретаря Совета безопасности КР

3. Масалиев Исхак Абсаматович (21.05.1960) Высшее образование; безработный

4. Саттарова Айгүл Эркебаевна (06.10.1985) Высшее неоконченное образование; безработная

5. Сманбеков Темирлан Камашович (15.04.1957) Высшее образование; директор Т.Ю.З им. Б.Кыдыкеева

6. Тилектешов Улукбек Тилектешович (18.10.1993) Высшее образование; безработный

7. Асанов Курсан Сатарович (31.08.1966) Высшее образование; безработный

8. Нарматова Орозайым Кочконбаевна (19.02.1994) Бакалавр; безработная

9. Ибраев Саматбек Кулукеевич (25.02.1965) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеш КР

10. Малабаев Медербек Муратбекович (07.02.1991) Высшее образование; и.о. специалиста ГКИТиС КР

11. Жамалдинов Зиядин Исламович (12.06.1966) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеша КР

12. Шеркулова Чыныгүл Абдукахаровна (26.04.1979) Бакалавр; директор ОсОО "Интерчейндж Кочкор-Ата"

13. Домшенко Олег Леонидович (01.10.1970) Бакалавр; безработный

14. Момунов Акат Акынович (01.05.1969) Высшее образование; безработный

15. Акматов Айданбек Акматович (16.09.1967) Высшее образование; безработный

16. Өмүшова Замира Анарбаевна (14.04.1977) Среднее специальное образование; безработная

17. Сапарбаев Эрлан Турдакунович (24.06.1975) Высшее образование; аспирант НИУ ВШЭ Россия

18. Айтбаев Акыл Казакович (25.03.1965) Высшее образование; доцент Академии инноваций им. проф. Ш. Мусакожоева

19. Мусаев Люшер Лажапович (30.11.1986) Высшее образование; безработный

20. Айдарова Айгүл Абдисаламовна (15.03.1989) Высшее образование; следователь ГУВД Чуйской области

21. Кадырбеков Ишенбай Дюшенбиевич (16.07.1949) Высшее образование; безработный

22. Разыков Рахманжан (22.05.1955) Среднее специальное образование; безработный

23. Жайчиев Эмиль Аканбекович (22.12.1976) Высшее неоконченное образование; безработный

24. Акматова Венера Сайпидиновна (27.11.1972) Высшее образование; и.о. доцента КГУ им.Арабаева

25. Болуш Уран (30.08.1983) Бакалавр; директор Канадско-Кыргызской торговой палаты

26. Матмусаев Жанышбек Мырзабекович (05.02.1975) Среднее образование; пенсионер МВД КР

27. Осмонов Малик Калылович (10.10.1957) Высшее образование; безработный

28. Кожокулова Айнагуль Акматкуловна (16.03.1963) Высшее образование; экономист в МП "Бишкексвет"

29. Темиров Абыдин Салайдинович (03.02.1968) Высшее образование; директор ОсОО "Агро Алатоо"

30. Берикбаев Санжарбек Турдукулович (20.11.1969) Высшее образование; директор театра "Барпы", Джалал-Абад

31. Мунарбек уулу Мирбек (25.05.1994) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "АЛА-ТОО инженеринг"

32. Эшеналиева Назгуль Арстановна (25.10.1974) Высшее образование; безработная

33. Арапбаев Руслан Арапбаевич (08.06.1988) Высшее образование; юрист в МП "Кызыл-Кия Сууканал" г.Кызыл-Кия

34. Алиев Ибрагимбек Махмадшоевич (19.05.1971) Высшее образование; врач-онколог в Национальном центре онкологии

35. Токсобаев Жолдошбек Осмонбекович (06.06.1960) Высшее образование; безработный

36. Токоева Канчайым Канатбековна (25.05.1962) Высшее образование; директор Детской школы искусств

37. Калмурзаев Азаматбек Тиллабалдыевич (05.11.1979) Высшее образование; безработный

38. Сатаркулов Бакыт Советбекович (17.05.1964) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО " Ботаб" ЛТД

39. Довлотов Сейитбек (23.03.1958) Высшее образование; адвокат в г.Ош, коллегия адвокатов "Юринформ"

40. Бараканова Салтанат Нурудиновна (22.10.1959) Высшее образование; эксперт отдела комитета по соц.вопросам ЖК КР

41. Бейшенбеков Турсунбек Бейшенбекович (11.03.1990) Высшее образование; безработный

42. Болушов Жеңиш Акматалиевич (16.06.1971) Высшее неоконченное образование; директор БФ "Болуш-Ахмадали"

43. Осмоналиев Марс Мукашевич (01.11.1960) Высшее образование; частный предприниматель

44. Кожоева Ибадат Абдыразаковна (04.07.1962) Высшее образование; председатель ОО "Жаачылар"

45. Шерматов Батырали Ташбаевич (04.03.1977) Высшее образование; массажист в ЦСМ №9, г.Бишкек

46. Сабырбеков Темирбек Сабыржанович (18.01.1962) Среднее профессиональное образование; безработный

47. Абдувалиев Алишер Муктаралиевич (10.06.1986) Высшее образование; эксперт в ЖК КР

48. Алибаева Айгерим Абдижалиловна (01.04.1994) Высшее неоконченное образование; безработная

49. Булашбаев Жолдошбек Осмоналиевич (02.11.1982) Высшее образование; безработный

50. Муратбек уулу Азамат (06.03.1993) Высшее образование; председатель ОО "Кош-Добо коому"

51. Наргозуев Бегалы Молдогозуевич (05.02.1961) Высшее образование; советник президента ОсОО "Авиакомпания Аман эйр"

52. Айтбаева Жылдыз Сагымбаевна (22.04.1979) Высшее образование; доцент ОшГУ, юрфак

53. Маматаев Улукбек Калмаматович (08.03.1974) Высшее образование; безработный

54. Шарапов Турсунбай Рахматиллаевич (18.01.1986) Среднее образование; безработный

55. Осмонов Илгиз Сапарбаевич (15.12.1990) Высшее образование; Гендиректор ОсОО "Осмонов и Ко"

56. Мишина Ирина Витальевна (01.04.1977) Высшее образование; безработная

57. Закиров Жолу Абдуллаевич (05.03.1965) Высшее образование; безработный

58. Ражапов Неъматилло Абдурахманович (09.04.1966) Среднее специальное образование; безработный

59. Тиркешов Медетбек Суеркулович (19.08.1975) Высшее образование; безработный

60. Маматова Динора Турдиалиевна (18.07.1980) Высшее образование; безработная

61. Таиров Шайырбек Азимжанович (08.03.1980) Высшее образование; безработный

62. Хамраева Гулжамал Елемесовна (05.01.1970) Среднее специальное образование; безработная

63. Касымалиев Досубек Кожобекович (02.02.1958) Высшее образование; безработный

64. Измайлова Рамиля Халитовна (03.11.1975) Высшее образование; безработная

65. Мырзакматов Улан Кенжебекович (13.07.1992) Высшее образование; безработный

66. Асаналиев Эмил Жолдошевич (18.02.1966) Среднее профессиональное образование; Гендиректор ОсОО "Желденг Транс"

67. Камчыбек уулу Алтынбек (28.03.1992) Высшее образование; депутат Жети-Огузского айылного кенеша

68. Алибекова Назира Эркебаевна (18.02.1994) Среднее специальное образование; менеджер по персоналу строительной компании "АНТ ЯПЫ"

69. Кожалиев Ишен Токтосунович (30.07.1966) Высшее образование; безработный

70. Кубанычбеков Нурбек Кубанычбекович (26.01.1993) Высшее неоконченное образование; безработный

71. Жороев Курманбек (25.12.1952) Высшее образование; безработный

72. Ботобаева Акмарал Айдарбековна (15.08.1989) Высшее неоконченное образование; безработная

73. Жоошбаев Назаркул Чоконович (22.06.1965) Высшее образование; безработный

74. Бактыбек кызы Жазгүл (30.01.1989) Среднее образование; безработная

75. Ибраев Кубан Сагынович (06.01.1967) Высшее образование; исп. директор ОсОО "ЭТР"

76. Кадырова Рахима Хабибуллаевна (19.10.1982) Высшее образование; безработная

77. Жураев Дилмурод Хамитович (22.06.1986) Высшее образование; безработный

78. Куттибеков Жолдошалы Умаралиевич (24.05.1986) Среднее специальное образование; арматурщик ОсОО "Аска Курулуш"

79. Калыгулов Максат Рыскулович (15.05.1999) Высшее неоконченное образование; безработный

80. Өмүрбаева Гүлзат Жакшылыковна (05.08.1983) Высшее образование; преподаватель в Бишкекском гос.университете

81. Куватбеков Улан Асангазыевич (19.05.1986) Высшее образование; безработный

82. Назырбеков Керимжан Мамытович (19.06.1973) Высшее образование; безработный

83. Ураимов Мирлан Абдуманапович (12.08.1985) Высшее образование; безработный

84. Мурабдиллаева Феруза Шамшидиновна (01.05.1988) Высшее образование; безработная

85. Манасов Шамсидин Абдил-Алиевич (30.08.1984) Высшее образование; юрист ОсОО "Ал-Дияр"

86. Саадалов Данияр Адилбекович (11.02.1987) Высшее образование; юрист в ОсОО "Азия Спецтехника"

87. Байтиков Асанбек Байдолотович (16.11.1969) Высшее образование; безработный

88. Булгакова Елена Николаевна (04.01.1976) Высшее образование; безработная

89. Смаилов Канатбек Осмонкулович (18.09.1985) Высшее образование; безработный

90. Рахманбердиева Айша (20.12.1950) Высшее образование; безработная

91. Султанов Нурбек Албанбаевич (05.07.1982) Высшее образование; безработный

92. Сулайманова Гүлбара Токтомушовна (17.01.1963) Высшее образование; директор ОсОО "Оомат-тур"

93. Мамедов Эринад Оручевич (27.04.1978) Высшее образование; безработный

94. Карабаева Айсулуу Акыловна (10.05.1990) Высшее образование; безработная

95. Абдыкулов Бек Жашасынович (21.01.1981) Высшее образование; председатель КХ "Ынтымак Ырыс"

96. Мамытов Нурлан Мамбетжанович (09.07.1989) Высшее неоконченное образование; безработный

97. Чоморов Улукбек Кубанычбекович (13.07.1987) Высшее образование; рабочий КХ "Улугбек"

98. Курманбекова Үмүт Калыбековна (04.08.1981) Высшее образование; безработная

99. Янченко Антон Юрьевич (30.05.1990) Среднее специальное образование; безработный

100. Чолокова Нургуль Бактыбековна (04.01.1987) Среднее специальное образование; безработная

101. Аккаров Сейитбек Джалиевич (25.01.1978) Высшее неоконченное образование; депутат с/у Мады

102. Айдарбекова Чынара Сатылгановна (12.05.1968) Высшее образование; ст. преподаватель КНУ им. Ж.Баласагына

103. Осмонов Сейдали Омарбекович (17.01.1962) Высшее образование; безработный

104. Абдылдаева Гулнур Билимбековна (14.10.1987) Высшее образование; безработная

105. Ахмеджанов Алишер Абдуманабович (08.04.1987) Среднее образование; безработный

106. Мурзакулова Мухлиясхан Ташмаматовна (14.07.1976) Высшее образование; безработная

107. Кокоев Оморбек Жумабаевич (11.02.1968) Высшее неоконченное образование; безработный

108. Юмакаева Альбина Камильевна (18.09.1983) Среднее профессиональное образование; безработная

109. Хуснутдинов Ильдар Мухамадзакиевич (02.12.1974) Среднее специальное образование; частный предприниматель

110. Саитмуратова Ширин Алижановна (29.08.1992) Среднее образование; безработная

111. Никульшина Анастасия Васильевна (24.12.1987) Высшее неоконченное образование; безработная

112. Абдысатаров Айтбек Абдысатарович (31.05.1993) Высшее образование; техник лаборант, филиал ОсОО "АЗВИРТ"

113. Кулмурзаева Айпери Сүйүнтбековна (26.02.1993) Высшее образование; безработная

114. Сулейманов Исмар Рашидович (15.11.1995) Высшее образование; безработный

115. Отамурзаева Одина Насиржановна (27.03.1987) Среднее образование; безработная

116. Сулайманов Калыбек Карыпбаевич (31.10.1964) Высшее образование; безработный

117. Торокулова Назирахан Абдиллаевна (28.01.1976) Среднее образование; безработная

118. Шермамбетов Таалайбек Турдубекович (23.04.1969) Высшее образование; безработный

119. Ахтырская Тамара Вячеславовна (02.04.1981) Среднее специальное образование; безработная

120. Капаров Эрлан Эмилбекович (23.02.1997) Высшее образование; безработный.


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Теги:
Адахан Мадумаров, Бутун Кыргызстан, ЦИК, выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Сюжет: Выборы-2020 (93 материалов)
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