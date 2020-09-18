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"Суйунчу" от торага. ЦИК не стал снимать с предвыборной гонки Джумабекова

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- Оксана Гут
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Большинство членов ЦИК КР решили, что торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков продолжит предвыборную гонку. Таково решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

Отметим, что ранее рабочая группа предложила вынести официальное предупреждение спикеру парламента Дастану Джумабекову за то, что он, находясь в служебной поездке в Таласской области, вручил 50 тысяч сомов роженице, назвавшей сына Дастаном. Поступок спикера общественность расценила, как подкуп и злоупотребление админресурсом.

"Вопрос отмены регистрации спикера Дастана Джумабекова не прошел. ЗА - пятеро. Алмаз Асаналиев, Нуржан Шайлдабекова, Адилет Сатыгулов, Гульнара Джурабаева, Атыр Абдрахматова", - написала член ЦИК Абдырахматова.

При этом сама партия "Кыргызстан" получила письменное предупреждение от ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/392124
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (98 материалов)
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