Россия поможет находящимся в ней кыргызстанцам с выборами в Жогорку Кенеш

Российская сторона готова помочь находящимся на ее территории гражданам Кыргызстана принять участие в назначенных на 4 октября в выборах в Жогорку Кенеш. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в входе состоявшейся в Москве встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым.

Основной целью встречи, как сообщили в посольстве, было углубление кыргызко-российского сотрудничества, а также обсуждение подготовки к предстоящим парламентским выборам в республике. Особое внимание было уделено реализации избирательных прав граждан КР в РФ и их участию в голосовании.

Аликбек Джекшенкулов поздравил Эллу Памфилову РФ с успешным проведением 13 сентября текущего года Единого дня голосования по поправкам в Конституцию РФ. И выразил заинтересованность в усилении взаимодействия между избирательными органами обеих стран, в том, чтобы ЦИК РФ направил на парламентские выборы в Кыргызстане своих наблюдателей.

Посол сообщил, что ЦИК КР учредила на территории России одиннадцать избирательных участков КР в десяти российских городах. В Москве, учитывая наибольшее количество находящихся здесь граждан КР, впервые будет открыто одновременно два отдельных таких участка при посольстве. Они, кроме того, в этом году впервые открыты в городах Сургут, Иркутск, Якутск и Южно-Сахалинск.

По словам Джекшенкулова, нынешняя предвыборная подготовка отличается особой активностью соотечественников в России, которые обращаются с заявлениями о намерении участвовать в голосовании. На сегодняшний день в списке избирателей по Москве состоят уже более 6 тысяч граждан КР.

Элла Памфилова отметила высокий уровень дружественных и партнерских отношений между Россией и Кыргызстаном, а также успешность взаимодействия между их избирательными органами. Председатель ЦИК РФ подчеркнула, что российская сторона готова всесторонне помочь созданию условий для проведения на территории России выборов в Жогорку Кенеш. И - оказать этому необходимое техническое содействие.