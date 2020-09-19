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Разъяснения ЦИК КР по нарушению правил агитации кандидатом от "Кыргызстана"

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- Оксана Гут
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на своем заседании 18 сентября рассмотрела жалобу ОО "Коалиция за демократию и гражданское общество" от 15 сентября 2020 года о нарушении избирательного законодательства кандидатом от политической партии Дастаном Джумабековым.

Информационный отдел ЦИК КР сообщает, что руководствуясь статьями 21, 21-1, 22, 28, 46 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", Положением "О порядке рассмотрения избирательными комиссиями заявлений (жалоб) избирателей и иных субъектов (участников) избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в Кыргызской Республике, Рабочая группа по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных участников избирательного процесса при проведении выборов и референдумов в Кыргызской Республике рекомендовала ЦИК отменить регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша КР от политической партии "Кыргызстан" Джумабекова Д.А.

Решение об отмене регистрации кандидата в депутаты принимается 2/3 голосов членов Центральной избирательной комиссии. Данное предложение Рабочей группы не набрало нужного количества голосов членов ЦИК КР.

Также не набрало нужного количества голосов предложение вынести предупреждение кандидату в депутаты Жогорку Кенеша КР от политической партии "Кыргызстан" Джумабекову Д.А

Большинством голосов членов ЦИК КР (11 голосов) было поддержано предложение и принято решение о вынесении письменного предупреждения политической партии "Кыргызстан" за нарушение избирательного законодательства кандидатом Д.Джумабековым.


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URL: https://www.vb.kg/392133
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК, Дастанбек Джумабеков
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Сюжет: Выборы-2020 (99 материалов)
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