Президент КР: Общество тоже должно бороться с подкупом голосов

"Общество тоже должно бороться с подкупом голосов". Об этом заявил президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 сентября, в интервью "Биринчи радио" Общественной телерадиовещательной корпорации.

Во время интервью главе государства был задан вопрос об условиях для проведения справедливых выборов и пресечении подкупа голосов.

Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что как президент, выполнил и выполнит все обязательства, которые по закону требуются от него для проведения справедливых выборов.

Однако, как он добавил, данный процесс зависит не только от президента, правительства и ЦИК.

"Вопрос о подкупе голосов напрямую зависит в первую очередь от партий, кандидатов в депутаты, от избирателей. Было проведено заседание Совета безопасности по вопросам выборов, где правоохранительным органам даны поручения. Самое основное - поставлены требования, что по любым нарушениям, в том числе по фактам подкупа голосов, ко всем партиям и кандидатам должно быть обеспечено одинаковое и строгое отношение. Работа над этим ведется. Если будут факты - будет наказание. К сожалению, наши избиратели обсуждают разговоры, но случаев обращения в правоохранительные органы с заявлениями, что их пытаются подкупить, нет. В народе говорят, что "эта партия то делает, эта партия подкупает", я тоже слышу такие разговоры. Над этим органы тоже работают, но фактов обращения нет. Может, пару случаев, но в основном разговоры", - особо подчеркнул президент.

Но как отметил глава государства, соответствующие органы ведут работу в этом направлении, если поступают тревожные сообщения.

"Поэтому, наше общество, возможно, само идет на это. В СМИ ведется разъяснительная работа, нужно усилить это. Нужно донести нашим избирателям, что это будущее нас самих, нашего народа, наших детей, нашей страны. Мы должны и сами бороться, чтобы такие проявления не происходили. Вот говорят, что у них забирают паспорта. Забирают паспорт, обещают сейчас дать столько-то, остальное дадут после - вот такие разговоры идут. Но никто не обращается, мол, вот взяли мой паспорт. Каждый избиратель волен сам решать, как поступать. Но паспорт никому не следует отдавать. Это личный документ каждого. Голосование тайное. Никто не сможет принудить проголосовать за того или иного. Есть разговоры, что могут узнать, как ты проголосуешь. Никто не узнает, сейчас нет такой технологии. Избиратель остается один в кабинке, бюллетень отдает за кого хочет. За кого голосуешь - твоя воля. Голосование состоится только 4 октября", - подчеркнул президент Сооронбай Жээнбеков.