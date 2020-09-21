Политрасклад: Хроника борьбы за "Белый дом"

До выборов осталось всего ничего - чуть больше двух недель, а при этом агитационная активность партий, соискателей мандатов в новом составе ЖК крайне невысока.

Электорат понял: плебисциту быть

Не секрет, что проведение парламентских выборов этой осенью стало возможным благодаря волевому решению президента. Депутаты ЖК VI созыва готовы были трудиться и дальше. Во всяком случае, предложения перенести дату плебисцита и продлить полномочия народных избранников до улучшения эпидемиологической ситуации звучали не раз.

Однако глава государства решил, что выборам быть и в интервью "Биринчи радио" объяснил, почему в период пандемии коронавируса нельзя отказываться от плебисцита.

- Мы решили проводить выборы ради сохранения политической стабильности. Наша главная цель - чистые, прозрачные выборы, обеспечивающие свободное волеизъявление народа, - заявил он.

По мнению Сооронбая Жээнбекова, необходим стабильно работающий законодательный орган и исполнительная власть. Как они будут работать - это предмет другого обсуждения.

- Для развития государства, исполнения повседневных социально–экономических требований народа все ветви власти должны работать стабильно. Это вопрос устойчивости и будущего государства. Можно сказать, что сейчас страна входит в активную фазу избирательного процесса. Следовательно, возлагается еще большая ответственность на политиков, которые намерены принять участие в выборах. Они не должны забывать об этом и осознавать свою ответственность, - сказал президент.

В итоге 4 октября в нашей стране все–таки состоится голосование. По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК), в целом зарегистрировано 259 политических партий, 44 из них выражали намерение баллотироваться на предстоящих парламентских выборах.

Однако подали заявки только 17 партий и 16 вышли в финал. Сейчас они борются за голоса 3,4 миллиона избирателей. Победят те, что смогут набрать более 7 процентов симпатий электората, тем самым преодолев выборный барьер.

Своей партии нет

На предыдущих выборах - в 2015 году - участие в выборной гонке принимали 14 партий. Явным фаворитом тогда была партия действующего в то время президента Алмазбека Атамбаева. СДПК вполне предсказуемо собрала максимум голосов, в том числе и потому, что на стороне социал–демократов был административный ресурс.

Традицию выигрывать парламентские выборы "своими" партиями заложил, конечно же, не предыдущий президент. Подобное практиковалось и при Аскаре Акаеве, и при Курманбеке Бакиеве.

В начале 2005 года состоялись выборы, большинство мест получили представители партии "Алга, Кыргызстан", членами которой были представители семьи главы государства.

После "тюльпановой" революции, в конце 2007 года мандаты в парламенте IV созыва разделили между собой три партии. Большинство взяла партия "Ак Жол".

В целом понятно, что в предыдущих парламентских выборах особой загадки не было. Еще до дня голосования было понятно, что все уже решено: какие политобъединения пройдут, с каким количеством мандатов, из кого сложится коалиция большинства, кто из будущих депутатов какую позицию займет.

Сейчас интрига по результатам выборов все еще сохраняется. Возможно, это происходит потому, что впервые в истории КР президент не вмешивается в политические игрища, связанные с будущим составом парламента.

В нынешней выборной гонке лично президентских политических объединений нет. Имеются партии, которые, по мнению политологов, максимально лояльны к действующей власти. Это "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". Но, несмотря, на то, что эксперты условно относят эти партии к провластным, на выборы они идут с принципиально разными программами.

"Биримдик" "едет" на теме евразийства и демократического социализма. Партия собирается облегчить жизнь мигрантам в России, способствовать соединению евразийских ценностей, выработке евразийского вектора развития Кыргызстана.

"Мекеним Кыргызстан" предлагает кардинальные реформы с применением передовых цифровых технологий. Он планирует вдвое сократить количество депутатов Жогорку Кенеша, секвестировать штатную численность госаппарата, децентрализовать власть и передать больше полномочий местным органам самоуправления.

"Кыргызстан" строит свою предвыборку на обещаниях вывести страну из кризиса, вызванного COVID–19. Еще хочет добиться увеличения количества туристов в нашей стране до 2 миллионов человек в год, одобрить принятие двойного гражданства и довести размер суйунчу до 50 тысяч сомов.

Судебные разборки

Единого фронта у партий, считающихся лояльными к власти, не получилось. Впрочем, объединиться или хотя бы создать какую–то общую идеологическую платформу не удалось и оппозиционерам, которые вступили в борьбу за мандаты. Каждое политическое объединение в этой игре за себя при полном отсутствии поддержки с седьмого этажа "Белого дома". Невмешательство президента в предвыборный процесс создало уникальный прецедент: впервые партии судились с Центризбиркомом за право участвовать в гонке. Провластный "Кыргызстан" чуть не вылетел с дистанции из–за нарушения регламента при подаче регистрационных документов. Лидер партии Канат Исаев пошел в суд и добился отмены решения ЦИК.

Решение судов по "Кыргызстану", наверное, можно назвать вполне предсказуемым - речь ведь идет о лояльной к власти партии.

Однако похожий конфуз произошел и с оппозиционным политическим объединением. Из–за жалобы планировавшего идти на выборы в рядах "Бутун Кыргызстана" Турсунбая Бакира уулу ЦИК отказался регистрировать партию на выборы. Официальная причина - нарушения при составлении списка кандидатов.

Партия "Бутун Кыргызстан" тоже обратилась в суд и выиграла!

Лидер "Бутун Кыргызстана" Адахан Мадумаров после объявления решения суда сказал, что теперь партия доказала "несостоятельность решения и превышение своих полномочий Центризбиркомом". По его мнению, "комиссия не хотела пропускать единственную партию, которая оппонирует нынешней власти".

Если возвращение "Кыргызстана" в борьбу за мандаты можно объяснить преданностью режиму, то "Бутун Кыргызстан" лояльным никак не назовешь.

Партия Адахана Мадумарова дважды участвовала в парламентских выборах, и оба раза неудачно. На президентских выборах 15 октября 2017 года Мадумаров пришел к финишу третьим. Итоги не признал. И раньше, и сейчас Мадумаров старается поддерживать имидж постоянного критика властей.

Вместе с ним на выборы идет бывший замглавы МВД Курсан Асанов. У этого персонажа претензий к властям должно быть немало. После событий в селе Кой– Таш 7–8 августа 2019–го в отношении Курсана Асанова возбудили уголовное дело.

Военная прокуратура вменяет ему злоупотребление должностными полномочиями. Впервые в истории страны милицейского чиновника уволили с жесткой формулировкой: за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия.

Пассивная кампания

Несмотря на то, что до выборов осталось меньше месяца, партийцы от всех политических объединений почему–то не слишком активно борются за голоса избирателей.

Предвыборная кампания проходит вяло: невнятные программы, еще менее понятные идеологические платформы, скучные дебаты. Большинство партий - соискателей мандатов ЖК, по сути, не провели предвыборные съезды. Складывается впечатление, что из–за последствий эпидемии COVID–19, тяжелого экономического кризиса многие кыргызские политики находятся в растерянности и не решаются на открытый диалог с общественностью. И понятно почему, говорить придется с людьми, которые устали верить в популистские лозунги и крайне разочарованы работой действующего пока парламента.

Относительную бодрость демонстрирует только пара–тройка политических объединений из шестнадцати. Эти активные партии остаются на слуху, агитируют, обещают электорату какие–то перемены. Остальные словно в анабиозе - совершенно непонятно на что рассчитывают, чем собираются привлекать на свою сторону избирателей.

Впрочем, нынешняя пассивность участников большой гонки может быть обманчивой. После плебисцита сегодняшние тихушники вполне могут заявить о себе - митингами и протестами. Не признают итоги выборов, бросят клич сторонникам и вперед, на абордаж белодомовских ворот.

А причины для того, чтобы оспорить результаты избирательного процесса, всегда найдутся. Их и в лучшие времена хватало. А сейчас тем более: ситуация с коронавирусом сильно ослабила экономику, и люди нуждаются в финансах, особенно малоимущие и даже средний класс. Соответственно немало тех, кто попытается воспользоваться этим и просто купить голоса.

К слову, скандалов, связанных с подкупами избирателей, уже сейчас предостаточно. На сегодня известно, что Генеральная прокуратура проверила 43 материала, связанных с нарушением выборного законодательства. Всего по республике в ЕРПП зарегистрировано 22 материала, досудебное производство осуществляется органами внутренних дел. Мониторинг публикаций в СМИ показал, что в большинстве случаев сообщается о нарушениях в виде фальсификации избирательных документов, злоупотребления административным ресурсом, подкупа избирателей и получения избирателем денежных средств.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"