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Статистика по СOVID-19 в Кыргызстане на 21 сентября

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 21 сентября зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки

Бишкек - 8

Ош - 1

Чуйская область – 2

Ошская область - 7

Таласская область - 5

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 2

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область - 25.

За весь период пандемии зафиксировано 45 471 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 41 682 пациента.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 104 человека:

Бишкек – 68

Ошская область – 1

Иссык-Кульская область – 2

Джалал-Абадская область – 9

Баткенская область – 24.

На стационарном лечении на сегодня находятся 554 пациента, на амбулаторном – 1725 пациентов.

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19

За все время пандемии от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1063 человека.

За сутки COVID-19 подтвердился еще у 3 медицинских работников. Новые случаи выявлены в:

г. Бишкек – 1

Ошской области – 2.

В то же время выписаны из стационаров 6 медиков, а из домашней самоизоляции - 15.

Всего с начала пандемии было заражено 3202 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2822.


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URL: https://www.vb.kg/392170
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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Сюжет: Коронавирус (771 материалов)
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