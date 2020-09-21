Статистика по СOVID-19 в Кыргызстане на 21 сентября

В Кыргызстане на 21 сентября зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки
Бишкек - 8
Ош - 1
Чуйская область – 2
Ошская область - 7
Таласская область - 5
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 2
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область - 25.
За весь период пандемии зафиксировано 45 471 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 41 682 пациента.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 104 человека:
Бишкек – 68
Ошская область – 1
Иссык-Кульская область – 2
Джалал-Абадская область – 9
Баткенская область – 24.
На стационарном лечении на сегодня находятся 554 пациента, на амбулаторном – 1725 пациентов.
За прошедшие сутки в Кыргызстане не зафиксированы случаи смерти от COVID-19
За все время пандемии от коронавируса, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1063 человека.
За сутки COVID-19 подтвердился еще у 3 медицинских работников. Новые случаи выявлены в:
г. Бишкек – 1
Ошской области – 2.
В то же время выписаны из стационаров 6 медиков, а из домашней самоизоляции - 15.
Всего с начала пандемии было заражено 3202 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2822.