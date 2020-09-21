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Боронов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима

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- Оксана Гут
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В местах массового скопления людей должен строго соблюдаться масочный режим и обеспечиваться санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Об этом премьер-министр КР Кубатбек Боронов заявил на заседании Республиканского оперативного штаба.

По его словам, в ряде стран дальнего и ближнего зарубежья наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

"С учетом складывающейся ситуации отечественная система здравоохранения и другие государственные органы должны быть готовы к возможной второй волне заражения коронавирусной инфекцией. В республике ежедневно регистрируются случаи заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. Многие граждане перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила: не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. Именно поэтому необходимо продолжить противоэпидемиологические мероприятия и разъяснительную работу на местах", - передает слова Боронова пресс-служба правительства.

Премьер-министр поручил министерству здравоохранения КР и другим профильным органам продолжить информационно-разъяснительную работу, сделав акцент на профилактических мероприятиях.

"Министерство здравоохранения, министерство внутренних дел и руководители местных органов власти – усильте работу по соблюдению масочного режима, во всех местах скопления людей, в том числе в организациях, осуществляющих прием граждан, в общественном транспорте, на базарах. Это очень важно. Масочный режим обязателен для посещения больниц, торговых центров и других мест скопления людей. Санитарным службам и местным органам власти необходимо усилить работу по санитарно-эпидемиологическим проверкам", – сказал премьер-министр.

По итогам совещания глава правительства дал ряд конкретных поручений, в том числе по активизации принимаемых мер для улучшения эпидемиологической ситуации в стране.


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URL: https://www.vb.kg/392189
Теги:
Госсанэпиднадзор, Минздрав, Кубатбек Боронов, правительство, Кыргызстан, карантин
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Сюжет: Коронавирус (772 материалов)
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