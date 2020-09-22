КР, КНР, РК, РФ и Монголия объединятся в антипандемическую пятерку

Китай, Россия, Монголия, Кыргызстан и Казахстан договорились совместно построить антипандемическую крепость, Шелковый путь здоровья и сообщество здоровья. Об этом заявил член государственного совета Китая и министр иностранных дел Ван И, сообщает Central Asia.

По информации решение было принято после того, как он обменялся мнениями с министрами иностранных дел Монголии, России, Кыргызстана и Казахстана об углублении антипандемического сотрудничества для борьбы с вирусом, сказал Ван И, который присутствовал на встрече министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Китай и четыре страны поддерживали друг друга всемерно и эффективно сотрудничали в борьбе с пандемией с момента начала эпидемии, - сказал Ван И.

Вспоминая визит президента Монголии Халтмаа Баттулги в Китай в феврале, телефонные переговоры, проведенные между президентом Китая Си Цзиньпином и его коллегами в России, Казахстане и Кыргызстане, а именно Владимиром Путиным, Касым-Жомартом Токаевым и Сооронбаем Жээнбековым, Ван И сказал, что Китай и четыре страны предложили поддерживать и помогать друг другу в борьбе с пандемией.

По его словам, в стремлении углубить сотрудничество в борьбе с пандемией министры договорились принять меры в четырех областях.

Китай и четыре страны будут укреплять антипандемическое сотрудничество, твердо поддерживать Всемирную организацию здравоохранения в ее координирующей роли и выступать против любых попыток политизировать пандемию и присвоить вирусу географический ярлык.

Они будут консолидировать и расширять антипандемические достижения.

Китай готов и дальше оказывать другим странам помощь в пределах своих возможностей, такую как закупка материалов для борьбы с пандемией, обучение специалистов, обмен опытом и сотрудничество в разработке лекарственных средств, а также ускорение создания механизмов связи с заинтересованными сторонами информация о пандемии, - сказал он.

В-третьих, они будут активно продвигать сотрудничество в области разработки, производства и закупки вакцины.

В-четвертых, они приложат согласованные усилия для сотрудничества в области традиционной китайской медицины, поскольку Китай, ради здоровья людей, готов продвигать использование традиционной китайской медицины для удовлетворения потребностей различных стран.