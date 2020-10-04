Выборы 2020. Как проходит голосование на выборах депутатов ЖК

Сегодня, 4 октября, в Кыргызстане день голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Избирательные участки по всей стране открылись в 8.00. Выборы в этом году проходят при строгом соблюдении санитарных норм в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Доступ на избирательные участки допускается при наличии медицинской маски и перчаток. Кроме того, на входе каждому гражданину измеряют температуру тела и обрабатывают руки. При повышенной температуре избирателя не допустят в общий зал для голосования.

Избиратели могут проголосовать за одну из 16 партий, либо отдать голос "Против всех".

№1 Демократическая партия "Биримдик" ("Единство"). №2 "Мекенчил". №3 "Ыйман Нуру". №4 "Мекеним Кыргызстан". №5 "Реформа". №6 "Ата Мекен". №7 "Замандаш". №8 "Бутун Кыргызстан". №9 "Социал-демократы". №10 "Мекен Ынтымагы". №11 Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов. №12 "Ордо". №13 "Бир Бол". №14 "Республика". №15 "Кыргызстан". №16 "Чон казат". №17 Против всех.

На некоторых избирательных участках с утра наблюдаются очереди.

УИК 1026, школа №44