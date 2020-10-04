Выборы 2020. Как проходит голосование на выборах депутатов ЖК

Сегодня, 4 октября, в Кыргызстане день голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша.
Избирательные участки по всей стране открылись в 8.00. Выборы в этом году проходят при строгом соблюдении санитарных норм в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Доступ на избирательные участки допускается при наличии медицинской маски и перчаток. Кроме того, на входе каждому гражданину измеряют температуру тела и обрабатывают руки. При повышенной температуре избирателя не допустят в общий зал для голосования.
Избиратели могут проголосовать за одну из 16 партий, либо отдать голос "Против всех".
На некоторых избирательных участках с утра наблюдаются очереди.
УИК 1026, школа №44