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Выборы 2020. Как проходит голосование на выборах депутатов ЖК

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- Оксана Гут, Екатерина Улитина
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Сегодня, 4 октября, в Кыргызстане день голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Избирательные участки по всей стране открылись в 8.00. Выборы в этом году проходят при строгом соблюдении санитарных норм в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Доступ на избирательные участки допускается при наличии медицинской маски и перчаток. Кроме того, на входе каждому гражданину измеряют температуру тела и обрабатывают руки. При повышенной температуре избирателя не допустят в общий зал для голосования.

Избиратели могут проголосовать за одну из 16 партий, либо отдать голос "Против всех".

  1. №1 Демократическая партия "Биримдик" ("Единство").
  2. №2 "Мекенчил".
  3. №3 "Ыйман Нуру".
  4. №4 "Мекеним Кыргызстан".
  5. №5 "Реформа".
  6. №6 "Ата Мекен".
  7. №7 "Замандаш".
  8. №8 "Бутун Кыргызстан".
  9. №9 "Социал-демократы".
  10. №10 "Мекен Ынтымагы".
  11. №11 Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов.
  12. №12 "Ордо".
  13. №13 "Бир Бол".
  14. №14 "Республика".
  15. №15 "Кыргызстан".
  16. №16 "Чон казат".
  17. №17 Против всех.

На некоторых избирательных участках с утра наблюдаются очереди.

УИК 1026, школа №44


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URL: https://www.vb.kg/392259
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, #Выборы2020
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Сюжет: Выборы-2020 (123 материалов)
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