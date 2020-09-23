Боронов: Вырос индекс доверия населения к МВД и Минздраву

В 2020 году индекс доверия населения вырос к МВД, Минздраву и Минсельхозу. Об этом на брифинге 23 сентября заявил премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

"Народ видит работу госорганов и дает свою оценку. Согласно данным Нацстаткома, доверие населения выросло к органам внутренних дел. В прошлом году он составлял 15,1 балл, в этом году - 40,8 баллов. Индекс доверия к Минсельхозу вырос с 24,9 баллов до 33,5 баллов. А к учреждениям здравоохранения вырос с 17 баллов до 36,7", - отметил Боронов.

Премьер-министр считает, что доверие к Минздраву повысилось у населения, в частности, из-за пандемии коронавируса и оказанной помощи врачами.

Также глава правительства считает, что пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации в стране, как и во всем мире.

"Ранее мы приняли концепцию по цифровизации Кыргызстана на 2019-2023 годы, в ней заложены основные мероприятия. И 2020 год дал путь цифровизации. Во время карантина многие граждане стали использовать онлайн сервисы государственных услуг. А госструктуры с начала года обменялись свыше 23 млн документами в электронном формате, бизнесом проведена транзакция более чем на 42 млн сомов", - информировал премьер.