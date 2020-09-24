Статистика по COVID-19 на 24 сентября в Кыргызстане

В Кыргызстане на 24 сентября зарегистрировано 127 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 19

Ош - 8

Чуйская область – 4

Ошская область - 38

Таласская область - 3

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 4

Джалал-Абадская область – 20

Баткенская область - 29.

За весь период зафиксировано 45 757 зараженных коронавирусом. При этом выписались всего 42 005 пациентов.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 101 человек:

Бишкек – 15

Ош – 13

Чуйская область – 9

Ошская область – 17

Талаская область – 3

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 10

Баткенская область – 20.

На стационарном лечении находятся 591 пациентов, на амбулаторном – 1651 пациентов.

За прошедшие сутки в Кыргызстане не зарегистрированы случаи смерти от COVID-19. На 24 сентября всего зарегистрировано 1063 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 6 случаев:

Бишкек - 2

Ош - 3

Ошская область - 1.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 5 медиков, из домашней самоизоляции - 17.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3214 медработников, из которых выписались с выздоровлением 2896.