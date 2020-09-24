Статистика по COVID-19 на 24 сентября в Кыргызстане

В Кыргызстане на 24 сентября зарегистрировано 127 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 19
Ош - 8
Чуйская область – 4
Ошская область - 38
Таласская область - 3
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 4
Джалал-Абадская область – 20
Баткенская область - 29.
За весь период зафиксировано 45 757 зараженных коронавирусом. При этом выписались всего 42 005 пациентов.
За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 101 человек:
Бишкек – 15
Ош – 13
Чуйская область – 9
Ошская область – 17
Талаская область – 3
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 10
Баткенская область – 20.
На стационарном лечении находятся 591 пациентов, на амбулаторном – 1651 пациентов.
За прошедшие сутки в Кыргызстане не зарегистрированы случаи смерти от COVID-19. На 24 сентября всего зарегистрировано 1063 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 6 случаев:
Бишкек - 2
Ош - 3
Ошская область - 1.
За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 5 медиков, из домашней самоизоляции - 17.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3214 медработников, из которых выписались с выздоровлением 2896.