В Израиле вводят жесткий карантин из-за вспышки коронавируса

В Израиле с пятницы 25 сентября начинает действовать жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Решение принято сегодня израильским правительством.

Жесткий карантинный режим в Израиле утвержден до 10 октября. В течение следующих двух недель в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, а также промышленные объекты, чей производственный цикл нельзя останавливать.

Согласно официальной статистике, 23 сентября в Израиле выявлено около 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, лечение проходят более 55 тысяч человек. Население страны составляет около 9 млн человек.