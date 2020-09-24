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В Израиле вводят жесткий карантин из-за вспышки коронавируса

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- Екатерина Улитина
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В Израиле с пятницы 25 сентября начинает действовать жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Решение принято сегодня израильским правительством.

Жесткий карантинный режим в Израиле утвержден до 10 октября. В течение следующих двух недель в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, а также промышленные объекты, чей производственный цикл нельзя останавливать.

Согласно официальной статистике, 23 сентября в Израиле выявлено около 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, лечение проходят более 55 тысяч человек. Население страны составляет около 9 млн человек.


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URL: https://www.vb.kg/392293
Теги:
Израиль, коронавирус, COVID-19, карантин
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Сюжет: Коронавирус (781 материалов)
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