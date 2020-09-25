Тулобаев о коронавирусе: Учтите - опять все закроют, опять будут карантины

Учтите - опять все закроют, опять будут карантины. Свой прогноз эпидемиологической ситуации по коронавирусу сделал полномочный представитель правительства Иссык-Кульской области, в прошлом глава аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев.

"Уже начался подъем, с октября он усилится, а в ноябре ситуация опять станет очень серьезной. Это подтверждается тем, что летом эпидемия распространялась в южном полушарии - в это время там была зима. Тяжелейшая ситуация была в Бразилии и Чили. Даже в такой небольшой стране, как Перу, за месяц зимы умерло пятьдесят тысяч человек. Это очень серьезный показатель. Поэтому учтите - опять все закроют, опять будут карантины", - написал Тулобаев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что к этому надо очень серьезно относиться.

"Главная ваша задача - не заразиться большой дозой. Поэтому ношение масок необходимо для того, чтобы уменьшить свою дозу заражений, и для того, чтобы, если вы, не дай Бог, больны, не выделять очень много вируса в окружающую среду. Маски являются самым главным и, к сожалению, реально на сегодняшний день единственным защитным механизмом", - заключил чиновник.