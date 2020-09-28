Агитация на скотном рынке: Новый тренд партий с нарушением саннорм

В Кыргызстане для 16 политических партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш, началась финишная прямая. До выборов депутатов парламента осталось всего шесть дней. Агитационная кампания становится все насыщенней, предвыборная гонка все жестче и тем интереснее.

В погоне за столь желанными голосами (а вместе с ними и депутатскими мандатами) партии идут на своеобразные ухищрения. Кто-то разыгрывает козыри в виде авторитетных политиков, имеющих поддержку у народа, но не участвующих в выборах. А кто-то устраивает агитационные встречи с потенциальными избирателями на самых "интересных" площадках. В эти выходные сразу две политорганизации - "Реформа" и "Ата Мекен" провели встречи с гражданами ни где иначе, а на скотных рынках.

Местные жители, сами того не подозревая, ранним утром воскресенья в перерывах между продажей/покупкой животины заслушали пылкие речи претендентов в депутаты. Невольными слушателями стали и сами домашние животные.

К примеру, фото с места событий выложил на своей странице в Facebook еще пока нынешний депутат и в то же время кандидат от "Ата Мекена" Жанар Акаев.

"Ат-Башы, Нарын", - подписал он лаконично едва ли не "эпические" фотографии.

Мероприятие партии, действительно, отличается своей грандиозностью. Но это, пожалуй, в нынешних условиях нестабильной эпидемиологической ситуации в стране даже безответственно.

Есть в соцсетях и фото, видеоматериалы с агитационной встречи кандидатов от "Реформы".

Они агитировали граждан собравшихся на мал-базаре в Кара-Балте.

От редакции хотелось бы напомнить, что в Кыргызстане организация массовых мероприятий без соблюдения санитарных норм наказывается штрафом. Только сегодня на пресс-конференции Минздрава было отмечено, что агитационные встречи с избирателями в нынешний не совсем эпидемиологически благополучный период в стране "очень опасны".