Из-за COVID прекращена работа общественного транспорта в Баткенской области

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной болезнью на территории Баткенской области, решением областного штаба был принят ряд ограничений.

С 28 сентября временно прекращены движение транспорта между районами и областями, также городской общественный транспорт.

Приостановлена работа скотских рынков.

В мечетях временно прекращено чтение пятничных молитв, рекомендуется ежедневные и пятничные молитвы читать в домашних условиях.

Введен жесткий контроль соблюдения масочного режима.

Принято решение для граждан Узбекистана и Таджикистана пересекающих границу КР в Баткенской области, необходимо наличие ПЦР анализа с отрицательным результатом полученного за последние три дня на момент прохождения КПП.

Главы районов, городов обязались ежедневно проводить рейды по выполнению санитарных требований в торговых центрах, магазинах, столовых, общественных местах, также усилить работу по проведению дезинфекции и принятию мер к нарушителям.

Также, было поручено усилить контроль за соблюдением санитарных правил политическими партиями, масочного режима, социальной дистанции при проведении агитации, в случае выявления нарушения, принять соответствующие меры.