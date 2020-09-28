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Из-за COVID прекращена работа общественного транспорта в Баткенской области

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- Екатерина Улитина
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В связи с обострением эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусной болезнью на территории Баткенской области, решением областного штаба был принят ряд ограничений.

С 28 сентября временно прекращены движение транспорта между районами и областями, также городской общественный транспорт.

Приостановлена работа скотских рынков.

В мечетях временно прекращено чтение пятничных молитв, рекомендуется ежедневные и пятничные молитвы читать в домашних условиях.

Введен жесткий контроль соблюдения масочного режима.

Принято решение для граждан Узбекистана и Таджикистана пересекающих границу КР в Баткенской области, необходимо наличие ПЦР анализа с отрицательным результатом полученного за последние три дня на момент прохождения КПП.

Главы районов, городов обязались ежедневно проводить рейды по выполнению санитарных требований в торговых центрах, магазинах, столовых, общественных местах, также усилить работу по проведению дезинфекции и принятию мер к нарушителям.

Также, было поручено усилить контроль за соблюдением санитарных правил политическими партиями, масочного режима, социальной дистанции при проведении агитации, в случае выявления нарушения, принять соответствующие меры.


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URL: https://www.vb.kg/392405
Теги:
Баткенская область, мечеть, общественный транспорт, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (794 материалов)
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