В Кыргызстане 167 новых случаев COVID-19. Статистика на 29 сентября

В Кыргызстане на 29 сентября зарегистрировано 167 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 9
Ош - 5
Чуйская область – 15
Ошская область - 38
Таласская область - 1
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область – 31
Баткенская область - 55.
За весь период пандемии зафиксировано 46 522 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 42 761 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 142 человека:
Бишкек – 26
Ош – 19
Чуйская область – 7
Ошская область – 26
Таласская область – 10
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 17
Баткенская область – 20.
На стационарном лечении находится 761 пациент, на амбулаторном – 1484 пациента.
За прошедшие сутки в стране не зафиксированы новые случаи смерти. На 29 сентября всего зарегистрировано 1064 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 2 случая:
Иссык-Кульской области – 1
Джалал-Абадской области – 1.
За сутки выписаны из стационаров 7 медиков, а из домашней самоизоляции - 9.
За весь период пандемии COVID-19 заразились 3243 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2992.