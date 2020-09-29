В Кыргызстане 167 новых случаев COVID-19. Статистика на 29 сентября

В Кыргызстане на 29 сентября зарегистрировано 167 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 9

Ош - 5

Чуйская область – 15

Ошская область - 38

Таласская область - 1

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область – 31

Баткенская область - 55.

За весь период пандемии зафиксировано 46 522 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 42 761 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 142 человека:

Бишкек – 26

Ош – 19

Чуйская область – 7

Ошская область – 26

Таласская область – 10

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 17

Баткенская область – 20.

На стационарном лечении находится 761 пациент, на амбулаторном – 1484 пациента.

За прошедшие сутки в стране не зафиксированы новые случаи смерти. На 29 сентября всего зарегистрировано 1064 летальных исхода от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 2 случая:

Иссык-Кульской области – 1

Джалал-Абадской области – 1.

За сутки выписаны из стационаров 7 медиков, а из домашней самоизоляции - 9.

За весь период пандемии COVID-19 заразились 3243 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 2992.