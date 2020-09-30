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В Кыргызстане 147 новых случаев COVID-19. Статистика на 30 сентября

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 30 сентября зарегистрировано 147 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 19

Ош - 13

Чуйская область – 10

Ошская область - 34

Таласская область - 2

Иссык-Кульская область – 11

Джалал-Абадская область – 41

Баткенская область - 17.

За весь период зафиксировано 46 669 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 42 879 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 118 человек:

Бишкек – 8

Ош – 8

Чуйская область – 4

Ошская область – 51

Таласская область – 1

Нарынская область – 2

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 6

Баткенская область – 24.

На стационарном лечении находятся 819 пациентов, на амбулаторном – 1455 пациентов.

За прошедшие сутки не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. На 30 сентября всего зарегистрировано 1064 летальных исхода от коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 12 случаев:

г.Бишкек – 3

г.Ош – 3

Джалал-Абадской области – 6.

За сутки выписаны из стационаров 6 медиков, а из домашней самоизоляции - 10.

За все время пандемии заразились COVID-19 3255 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3008.


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URL: https://www.vb.kg/392455
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Сюжет: Коронавирус (797 материалов)
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