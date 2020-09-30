В Кыргызстане 147 новых случаев COVID-19. Статистика на 30 сентября

В Кыргызстане на 30 сентября зарегистрировано 147 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 19
Ош - 13
Чуйская область – 10
Ошская область - 34
Таласская область - 2
Иссык-Кульская область – 11
Джалал-Абадская область – 41
Баткенская область - 17.
За весь период зафиксировано 46 669 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 42 879 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 118 человек:
Бишкек – 8
Ош – 8
Чуйская область – 4
Ошская область – 51
Таласская область – 1
Нарынская область – 2
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 6
Баткенская область – 24.
На стационарном лечении находятся 819 пациентов, на амбулаторном – 1455 пациентов.
За прошедшие сутки не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. На 30 сентября всего зарегистрировано 1064 летальных исхода от коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 12 случаев:
г.Бишкек – 3
г.Ош – 3
Джалал-Абадской области – 6.
За сутки выписаны из стационаров 6 медиков, а из домашней самоизоляции - 10.
За все время пандемии заразились COVID-19 3255 медработников, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3008.