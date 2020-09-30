"Это незаконно". Минздрав собирает паспортные данные студентов-медиков

Министерство здравоохранения собирает паспортные данные и персональные номера студентов медицинских факультетов. Документы, подтверждающие это, опубликовал депутат ЖК Дастан Бекешев.

"Министерство здравоохранения требует в срочном порядке данные студентов и ординаторов мед. факультетов. Даже ПИН запрашивают. Незаконно", - уверен депутат.

В письме к руководителям образовательных учреждений говорится, что информация запрашивается в целях формирования резервного списка медиков для борьбы с COVID-19. Кроме того, студенты должны пройти образовательный курс по лечению коронавирусной инфекции.

Отметим, сбор персональных данных вызывает дополнительные вопросы еще и из-за того, что в ближайшее воскресенье в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша.