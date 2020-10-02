Вспышка COVID-19. В Караколе закрывают крупные кафе и рестораны

В Караколе закрывают крупные кафе и рестораны из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Решение было принято на заседании областного штаба.

"Некоторые кафе и рестораны в Караколе продолжают работать, несмотря на неоднократные предупреждения и штрафы. Факты нарушений находятся на стадии досудебного производства", - сообщается в решении штаба.

В связи с этим до стабилизации ситуации и предотвращения массовых собраний решено приостановить деятельность крупных кафе и ресторанов города (для торжеств, чтения Корана, торжеств, встреч, юбилеев, дней рождения);

В случае нарушения запрета, кафе будут отключать от подачи электроэнергии без предупреждения.

Летом Иссык-Кульская область тяжело переживала всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сейчас эпидемиологическая ситуация относительно стабильная. Однако местные власти ожидают вторую волну заболеваемости.