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Вспышка COVID-19. В Караколе закрывают крупные кафе и рестораны

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- Екатерина Улитина
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В Караколе закрывают крупные кафе и рестораны из-за напряженной эпидемиологической ситуации. Решение было принято на заседании областного штаба.

"Некоторые кафе и рестораны в Караколе продолжают работать, несмотря на неоднократные предупреждения и штрафы. Факты нарушений находятся на стадии досудебного производства", - сообщается в решении штаба.

В связи с этим до стабилизации ситуации и предотвращения массовых собраний решено приостановить деятельность крупных кафе и ресторанов города (для торжеств, чтения Корана, торжеств, встреч, юбилеев, дней рождения);

В случае нарушения запрета, кафе будут отключать от подачи электроэнергии без предупреждения.

Летом Иссык-Кульская область тяжело переживала всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сейчас эпидемиологическая ситуация относительно стабильная. Однако местные власти ожидают вторую волну заболеваемости.


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URL: https://www.vb.kg/392533
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, кафе, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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Сюжет: Коронавирус (801 материалов)
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