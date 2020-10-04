Выборы 2020. В Кыргызстане открыты 2430 избирательных участков

В Кыргызстане всего открыто 2430 избирательных участков, 45 в 28 государствах и одиннадцать дополнительных в Оше и в Москве.

В свою очередь, Министерство здравоохранения призывает всех участников выборного процесса к строгому соблюдению санитарных требований: масочный режим, социальная дистанция, использование антисептиков.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в пресс-центре ЦИК отметил, что на всех УИК задействованы порядка 5700 медицинских работников. Во всех больницах городов и районов работают дежурные врачи.