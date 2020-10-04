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Выборы 2020. В Кыргызстане открыты 2430 избирательных участков

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане всего открыто 2430 избирательных участков, 45 в 28 государствах и одиннадцать дополнительных в Оше и в Москве.

В свою очередь, Министерство здравоохранения призывает всех участников выборного процесса к строгому соблюдению санитарных требований: масочный режим, социальная дистанция, использование антисептиков.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в пресс-центре ЦИК отметил, что на всех УИК задействованы порядка 5700 медицинских работников. Во всех больницах городов и районов работают дежурные врачи.


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URL: https://www.vb.kg/392584
Теги:
выборы, Кыргызстан, #Выборы2020
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Сюжет: Выборы-2020 (123 материалов)
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