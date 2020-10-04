Сооронбай Жээнбеков проголосовал на выборах депутатов Жогорку Кенеша

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 октября, в 09.00 часов проголосовал на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Глава государства выполнил свой гражданский долг на избирательном участке № 1327 г. Бишкек, расположенном в Национальной школе-лицее инновационных технологий № 5 им. А. Молдокулова.

"Мы сделали все, чтобы выборы прошли справедливо и прозрачно. Всем партиям были предоставлены равные возможности. Новые партии имели возможность участвовать в выборах на равных", - цитирует пресс-служба слова президента.

Он особо отметил, что не было никаких ограничений для пиара политических программ, партийные дебаты широко транслировались на телеканалах, а предвыборная агитация прошла в условиях сильной политической конкуренции.

Президент также выразил благодарность журналистам за объективное и всестороннее освещение кампании.

"Благодаря вашей работе мы еще раз убедились в том, что у нас сильное гражданское общество, неограниченная свобода слова. Я, как президент, выполнил все свои обязательства, чтобы эти выборы были открытыми и справедливыми", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства еще раз обратился с призывом к кыргызстанцам, отметив, что сегодня решается судьба страны не только на ближайшие 5 лет.

"Поэтому, каждый из нас должен прийти на избирательный участок и сделать свой политический выбор. Мы сегодня будем в центре внимания международного сообщества. Уверен, что мы покажем высокую гражданскую активность и политическую культуру. Для всех нас интересы страны превыше всего", - заключил Сооронбай Жээнбеков.